Corinthians aguarda Flamengo por Hugo Souza, e multa aumentará valor do negócio

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 15/10/2024 - 04:15 • São Paulo (SP)

O Corinthians segue sem chegar a um consenso com o Flamengo sobre a aquisição em definitivo de Hugo Souza. Com isso, o montante total da operação deve ter um acréscimo de R$ 500 mil, multa estipulada no acordo para escalar o goleiro em partidas entre as equipes.

O atraso no pagamento de Matheuzinho motivou o clube carioca a recusar a garantia financeira enviada pelo Timão, que escolheu a Brax, empresa que comercializa placas de publicidade e atuou nesse papel na transferência do lateral-direito, como fiadora.

Para ter Hugo Souza por empréstimo até dezembro, o Corinthians desembolsou 200 mil euros (R$ 1,2 milhão na cotação da época). A compra, por sua vez, custará 800 mil euros (R$ 4,8 milhões), além das três multas por escalação (se Hugo atuar no domingo), fixadas em R$ 500 mil cada. Assim, o total da operação será de aproximadamente R$ 7,5 milhões.

Caso os clubes não encontrem um denominador comum, existe a possibilidade do valor ser depositado à vista. Se o montante for depositado antes da partida, o Corinthians não precisará arcar com nova multa.

Hugo Souza durante partida do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Outras pendências financeiras do Corinthians

Em entrevista no último domingo (13), Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, criticou a falta de responsabilidade financeira do clube paulista, que atrasou a segunda parcela da transferência do volante Raniele.

De acordo com o dirigente do Dourado, o Timão está "dando um golpe no futebol brasileiro", uma vez que não honra com seus compromissos e contrata jogadores estrangeiros no mercado de transferências. Em janeiro, o Corinthians adquiriu 60% dos direitos econômicos do volante por 2,5 milhões de euros (R$ 13,3 milhões na cotação da época) - divididos em quatro parcelas. A primeira, fixada em 800 mil euros, foi depositada à vista no ato da compra.

A segunda delas, de 400 mil euros, venceu no dia 1º de de agosto e segue em aberto. Em entrevista ao Uol, Fred Luz, CEO do Corinthians, pediu compreensão aos credores e explicou que o clube trabalha nos bastidores para encontrar alternativas a curto prazo para solucionar o imbróglio.

- Não é que o clube seja caloteiro, aí vou pedir licença para o Cristiano e dizer que ele exagerou e muito. No momento adequado essas respostas serão dadas. O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas do clube no curto prazo. Nós vamos precisar da compreensão, inclusive do Cristiano, sei que foi tentado isso mas não se chegou a um bom termo, mas acredito que se chegará. Porque é inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida - afirmou Fred Luz.