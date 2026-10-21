Corinthians ganha dois desfalques contra o Vasco no Brasileirão
Timão enfrenta o Vasco próximo sábado (24), às 18h30, em São Januário
O Corinthians terá um desfalque importante para enfrentar o Vasco no próximo sábado (24), às 18h30, em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Memphis Depay sofreu um edema muscular no bíceps femoral da coxa direita e já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube.
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Além do holandês, o zagueiro Gabriel Paulista também teve uma lesão identificada. O defensor sofreu um estiramento no músculo adutor da perna esquerda. Segundo o comunicado divulgado pelo Corinthians nesta quarta-feira (21), os dois jogadores começaram o processo de tratamento e reabilitação, sob supervisão dos profissionais do clube.
Corinthians se prepara para enfrentar o Vasco
Enquanto lida com os problemas físicos no elenco, o técnico Clarence Seedorf comandou o segundo treinamento preparatório para o confronto com o Vasco. A atividade foi realizada na tarde desta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, com foco em trabalhos táticos em espaço reduzido.
O elenco iniciou a programação com exercícios de força e mobilidade na academia e, posteriormente, foi ao gramado para o aquecimento e as atividades com bola. Os jogadores ainda terão mais dois dias de treinamento, nesta quinta (22) e sexta-feira (23), antes da viagem ao Rio de Janeiro.
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Desde que foi anunciado como treinador do Corinthians, em 11 de outubro, Seedorf tem promovido mudanças na rotina do clube. Uma das principais medidas foi a adoção de treinamentos em dois períodos, com o objetivo de ampliar o tempo de trabalho e fortalecer a convivência entre os jogadores.
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