Corinthians ganha dois desfalques contra o Vasco no Brasileirão

O Corinthians terá um desfalque importante para enfrentar o Vasco no próximo sábado (24), às 18h30, em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Memphis Depay sofreu um edema muscular no bíceps femoral da coxa direita e já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Além do holandês, o zagueiro Gabriel Paulista também teve uma lesão identificada. O defensor sofreu um estiramento no músculo adutor da perna esquerda. Segundo o comunicado divulgado pelo Corinthians nesta quarta-feira (21), os dois jogadores começaram o processo de tratamento e reabilitação, sob supervisão dos profissionais do clube.

continua após a publicidade

Memphis Depay, durante treinamento do Corinthians realizado no CT (Centro de Treinamento) Dr. Joaquim Grava, na última quarta-feira (14), marcando o primeiro treino sob a direção técnica de Clarence Seedorf. (Foto: Giuliano Rodrigues/Pera Photo Press/Folhapress)

Corinthians se prepara para enfrentar o Vasco

Enquanto lida com os problemas físicos no elenco, o técnico Clarence Seedorf comandou o segundo treinamento preparatório para o confronto com o Vasco. A atividade foi realizada na tarde desta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, com foco em trabalhos táticos em espaço reduzido.

O elenco iniciou a programação com exercícios de força e mobilidade na academia e, posteriormente, foi ao gramado para o aquecimento e as atividades com bola. Os jogadores ainda terão mais dois dias de treinamento, nesta quinta (22) e sexta-feira (23), antes da viagem ao Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Seedorf muda rotina do CT e aposta na união para tirar Corinthians da crise

Desde que foi anunciado como treinador do Corinthians, em 11 de outubro, Seedorf tem promovido mudanças na rotina do clube. Uma das principais medidas foi a adoção de treinamentos em dois períodos, com o objetivo de ampliar o tempo de trabalho e fortalecer a convivência entre os jogadores.