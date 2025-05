Com Martínez, Corinthians se reapresenta de olho no Racing-URU

O Corinthians iniciou, na manhã desta segunda-feira (12), a preparação para o confronto decisivo diante do Racing-URU, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A partida acontece na próxima quinta-feira (15), às 19h, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A novidade foi o retorno de José Martínez, que volta a ficar à disposição após desfalcar a equipe contra o Mirassol devido a uma cirurgia dentária. Por outro lado, Rodrigo Garro, em tratamento de tendinopatia patelar no joelho direito, e Gustavo Henrique, que se recupera de uma hérnia inguinal, continuam fora.

Os trabalhos começaram com uma ativação física na academia, seguida de aquecimento no Campo 4 do CT Dr. Joaquim Grava. Em seguida, o elenco foi ao Campo 3, onde o técnico organizou três atividades distintas: um exercício de posse de bola com marcação-pressão, um treino de transições ofensivas em superioridade numérica e, por fim, enfrentamentos em espaços reduzidos.

continua após a publicidade

A preparação do Corinthians segue na manhã desta terça-feira (13), com mais um treino no CT Joaquim Grava.

Dorival Júnior no treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians precisa vencer para se manter vivo

Faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos, o Corinthians encara o duelo no Uruguai como decisivo para manter vivo o sonho do título continental. No momento, a equipe comandada por Dorival Júnior ocupa a terceira colocação do grupo, com cinco pontos em quatro partidas.

Para avançar de fase na competição, o Timão depende apenas de si: precisa vencer os dois próximos compromissos — contra Racing e Huracán, ambos fora de casa. Com esses resultados, ao menos uma vaga na repescagem estará garantida.

continua após a publicidade

Outra possibilidade é conquistar um empate e uma vitória nas duas partidas restantes. Nesse caso, o cenário ideal envolve uma derrota do América de Cali para o Huracán, na próxima quarta-feira (14). Com esse resultado, o Corinthians dependeria do saldo de gols na última rodada para assegurar a classificação.

O Corinthians ainda alimenta a esperança de terminar a fase de grupos na liderança. Para que isso aconteça, precisa vencer os dois confrontos restantes e torcer por um empate entre Racing e América de Cali na quinta rodada. Nessa combinação de resultados, o Timão pode assumir a ponta da tabela, dependendo do saldo de gols ao final da fase.

Tabela do Grupo C

1- Huracán-ARG - 10 pontos

2- América de Cali-COL - 6 pontos

3- Corinthians - 5 pontos

4- Racing-URU - 0 pontos