Corinthians sofreu a virada para o Racing e foi eliminado da Sul-Americana







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 31/10/2024 - 23:25 • São Paulo (SP)

O Corinthians perdeu para o Racing por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (31), e está eliminado da Copa Sul-Americana. O Timão abriu o placar com Yuri Alberto, mas Quintero marcou duas vezes e virou o placar no El Cilindro, em Avellaneda.

Com o resultado, o Timão deu adeus ao sonho de retornar a uma final continental após 11 anos. O Racing enfrenta o Cruzeiro na decisão da competição. A partida está marcada para o dia 23 de novembro, às 17h (de Brasília), no estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

Quintero marcou os dois gols do Racing na partida contra o Corinthians (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

Como foi a partida

Apesar de ser o visitante no confronto, foi o Corinthians que tomou a iniciativa do jogo. Aos cinco minutos, Memphis deu uma bela assistência de letra e achou Yuri Alberto na área. O atacante finalizou na saída de Árias e abriu o placar para o Timão. O clube alvinegro teve boa oportunidade para aumentar a vantagem aos 22 minutos da primeira etapa. Yuri Alberto achou Rodrigo Garro sozinho e o argentino finalizou para boa defesa do goleiro.

Aos 33 minutos, Salas cruzou na área, a bola pegou na mão de apoio de Martínez e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Quintero bateu e marcou. Três minutos depois, o autor do gol recebeu passe na área e ampliou o placar. A primeira etapa terminou 2 a 1 para o Racing.

O Timão retornou ao segundo tempo com a missão de marcar gols para continuar vivo na Sul-Americana. A primeira chance foi do Racing. Aos 13 minutos, Quintero lançou Martirena na área que finalizou para fora. A melhor finalização do clube alvinegro na etapa final foi aos 17 minutos. Breno Bidon tabelou com Yuri Alberto e chutou por cima do travessão. O Corinthians não conseguiu criar boas chances e a partida terminou 2 a 1 para a equipe argentina.

O que vem por aí?

O Timão volta o foco para a disputa do Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira (4), o Corinthians encara o Palmeiras, na Neo Química Arena, às 20h (de Brasília). Atualmente na 15ª posição na tabela, o clube alvinegro busca afastar o risco de rebaixamento na competição

✅ FICHA TÉCNICA

RACING 2 X 1 CORINTHIANS

SEMIFINAL (Volta) - COPA SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quinta-feira, 31 de outubro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: El Cilindro, Buenos Aires, Argentina

🥅 Gol: Yuri Alberto (5'/1ºT); Quintero (35'/1ºT) e (38'/1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Félix Torres (Corinthians); Matheus Bidu (Corinthians); Breno Bidon (Corinthians); Basso (Racing) e Rojas (Racing)

ESCALAÇÕES

RACING (Técnico: Gustavo Costas)

Arias; Basso, Di Cesare, e Sosa; Martirena, Nardoni, Almendra (Zuculini) e Rojas; Quintero (Vietto), Salas (Solari) e Martínez (Roger Martinez)

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu; José Martínez (Romero), Charles (Breno Bidon), André Carrillo (Alex Santana) e Garro (Talles Magno); Memphis Depay (Igor Coronado) e Yuri Alberto.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe González (FIFA-CHI)

🚩 Assistentes: José Ratamal (FIFA-CHI) e Juan Serrano (FIFA-CHI)

🏁VAR: Rodrigo Carvajal (FIFA-CHI)