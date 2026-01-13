Sem Hugo Souza, Dorival comanda trabalho técnico no Corinthians

O Corinthians deu sequência à preparação para a segunda rodada do Campeonato Paulista na manhã desta terça-feira (13). Sem a presença do goleiro Hugo Souza, com um quadro de virose, o elenco alvinegro realizou atividades técnicas de olho no confronto contra o Red Bull Bragantino, próximo adversário da equipe na competição estadual.

A atividade começou com um trabalho de força na academia. Em seguida, após o aquecimento no gramado, os jogadores participaram de um exercício de posse de bola com enfrentamento e finalizações em pequenas traves.

Na parte final do treinamento, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória diante da Ponte Preta realizaram atividades regenerativas na área interna do CT. O restante do grupo permaneceu no campo para um treino de ataque contra defesa, além de um jogo em espaço reduzido. Para encerrar, houve um complemento com finalizações.

Para o confronto diante do Red Bull Bragantino, o Corinthians aguarda o retorno de Yuri Alberto. O atacante voltou aos treinamentos na última sexta-feira (9), após viajar à Itália para resolver questões burocráticas, o que o fez perder a reapresentação do elenco.

O camisa 9 participou normalmente das atividades no CT Dr. Joaquim Grava e tem boas chances de ser relacionado para a partida desta quinta-feira (15), marcada para as 19h30 (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Além disso, o Timão pode ter dois "reforços" para o duelo contra o Massa Bruta. Um deles é Gabriel Paulista, apresentado oficialmente pelo clube e que já se colocou à disposição do técnico Dorival Júnior para o compromisso pelo Campeonato Paulista.

Dorival Jr. durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Próxima atividade no Corinthians

O Timão encerra sua preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino na manhã desta quarta-feira (14), no CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians enfrenta a equipe de Bragança Paulista na quinta-feira (15), às 19h30, no Estádio Cícero de Souza Marques.