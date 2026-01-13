Corinthians pode ter reforços para duelo com o Bragantino
Gabriel Paulista se colocou à disposição de Dorival Júnior
Dorival Júnior pode ter novidades para o confronto contra o Red Bull Bragantino, pela segunda rodada do Paulistão. Com uma equipe mista, o Corinthians venceu a Ponte Preta por 3 a 0 na estreia do Campeonato Paulista.
O Timão vive a expectativa de contar com dois "reforços" para o duelo desta quinta-feira (15), em Bragança Paulista. Gabriel Paulista foi apresentado oficialmente pelo Corinthians e se colocou à disposição de Dorival Júnior para a partida.
- Nos últimos anos, tive problemas físicos, o que é normal. Consegui recuperar, voltar minha forma física. Me sinto bem. nos últimos jogos me encontrei bem, sem problemas. O calendário brasileiro é mais difícil, jogo atrás de jogo. Já venho me preparando psicologicamente e também já vinha treinando no Besiktas. Não acho que será problema. Se Dorival precisar, estarei pronto fisicamente para dar meu melhor - disse o zagueiro durante entrevista coletiva, nesta segunda-feira (12).
O jogador rescindiu contrato com o Besiktas no início do mês. A última vez que Gabriel Paulista esteve em campo foi no dia 23 de dezembro, na vitória por 2 a 1 sobre o Fenerbahçe, pela Copa da Turquia. A partida ocorreu dois dias após a final da Copa do Brasil.
O atleta participou da atividade desta segunda-feira (12), mas ainda não apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Na estreia, Dorival Júnior escalou André Ramalho e Gustavo Henrique, dupla titular da zaga. Ambos marcaram na vitória sobre a Ponte Preta.
Novidade no ataque?
Yuri Alberto retornou aos treinos na última sexta-feira (9). O atacante viajou à Itália para resolver questões burocráticas e perdeu a reapresentação do elenco. O camisa 9 treinou normalmente e deve ser relacionado para a partida contra o Red Bull Bragantino. A partida contra o Massa Bruta será na quinta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
