menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians pode ter reforços para duelo com o Bragantino

Gabriel Paulista se colocou à disposição de Dorival Júnior

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 13/01/2026
04:45
Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Agência Corinthians)
imagem camera (Foto: Agência Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Dorival Júnior pode ter novidades para o confronto contra o Red Bull Bragantino, pela segunda rodada do Paulistão. Com uma equipe mista, o Corinthians venceu a Ponte Preta por 3 a 0 na estreia do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

O Timão vive a expectativa de contar com dois "reforços" para o duelo desta quinta-feira (15), em Bragança Paulista. Gabriel Paulista foi apresentado oficialmente pelo Corinthians e se colocou à disposição de Dorival Júnior para a partida.

- Nos últimos anos, tive problemas físicos, o que é normal. Consegui recuperar, voltar minha forma física. Me sinto bem. nos últimos jogos me encontrei bem, sem problemas. O calendário brasileiro é mais difícil, jogo atrás de jogo. Já venho me preparando psicologicamente e também já vinha treinando no Besiktas. Não acho que será problema. Se Dorival precisar, estarei pronto fisicamente para dar meu melhor - disse o zagueiro durante entrevista coletiva, nesta segunda-feira (12).

continua após a publicidade

O jogador rescindiu contrato com o Besiktas no início do mês. A última vez que Gabriel Paulista esteve em campo foi no dia 23 de dezembro, na vitória por 2 a 1 sobre o Fenerbahçe, pela Copa da Turquia. A partida ocorreu dois dias após a final da Copa do Brasil.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians
Gabriel Paulista participou do primeiro treino pelo Timão (Foto: Anderson Romao/via Gazeta Press)

O atleta participou da atividade desta segunda-feira (12), mas ainda não apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Na estreia, Dorival Júnior escalou André Ramalho e Gustavo Henrique, dupla titular da zaga. Ambos marcaram na vitória sobre a Ponte Preta.

continua após a publicidade

Novidade no ataque?

Yuri Alberto retornou aos treinos na última sexta-feira (9). O atacante viajou à Itália para resolver questões burocráticas e perdeu a reapresentação do elenco. O camisa 9 treinou normalmente e deve ser relacionado para a partida contra o Red Bull Bragantino. A partida contra o Massa Bruta será na quinta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Yuri Alberto participou dos dois gols do Corinthians (Foto: Dhavid Normando/Código19/Gazeta Press)
Yuri Alberto pode ser novidade na próxima rodada do Paulistão (Foto: Dhavid Normando/Código19/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias