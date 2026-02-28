Com novidade, Corinthians está escalado para enfrentar o Novorizontino

O Corinthians está escalado para a partida decisiva de logo mais, diante do Novorizontino, pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida será disputada no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, o popular Jorjão, em Novo Horizonte, com jogo único.

Para o confronto, o Corinthians segue com os desfalques de: Kaio César (lesão no músculo posterior da coxa direita), Yuri Alberto (lesão grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda), Hugo (lesão no menisco), Matheus Pereira (lesão grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda) e Felipe Longo (estiramento no ligamento do cotovelo direito).

Com os desfalques, o técnico Dorival Júnior optou por escalar apenas Memphis Depay como atacante. A dúvida é como o meio-campo vai se comportar com cinco homens, entre eles Rodrigo Garro, que ganha sequência na equipe.

Assim, o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Allan, André, Breno Bidon e Garro; Memphis;

Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Andrey Klagenberg/Photo Premium/Gazeta Press)

Novorizontino x Corinthians

O Novorizontino chega à semifinal da competição após eliminar o Santos na fase anterior. Além do Paulistão, a equipe garantiu classificação à terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o Nacional (AM) por 4 a zero, no meio de semana.

Já o Timão sofreu, mas conseguiu avançar à semifinal do torneio ao eliminar a Portuguesa na disputa de pênaltis, com o goleiro Hugo Souza sendo o herói da classificação. Ainda durante a semana, a equipe empatou com o Cruzeiro em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

