'Meu sonho': Gabriel Paulista se emociona em apresentação no Corinthians

Gabriel Paulista foi apresentado oficialmente como reforço do Corinthians. O zagueiro concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (12), no CT Dr. Joaquim Grava. O reforço do Timão se emocionou ao falar da decisão de rescindir com o Besiktas, da Turquia, para fechar com o clube alvinegro.

- É um sonho desde criança. Eu sou torcedor do Corinthians. Nos últimos dias despertou muito mais, já vinha querendo muito estar aqui. Tive conversas já. Venho há um ano falando com o Renan, com o Fabinho também. E também teve uns problemas particulares de família, minha mãe tem uns problemas de demência. Os últimos dias foram bastantes complicados. Não foi fácil tomar uma decisão, abrir mão daquilo que conquistei. O dinheiro não é tão importante quando você está com a sua família. Tendo com a sua família, pais, esposa, irmão, amigos, isso vale muito mais. Entrei em acordo com Besiktas e iniciou de novo conversas com o Corinthians, acabou chegando em final feliz - disse o jogador.

O atleta assinou com o Timão até o fim de 2027. Torcedor assumido, Gabriel Paulista se emocionou ao relembrar do irmão, ex-membro da Gaviões da Fiel. Segundo o zagueiro, a chegada é uma forma de 'realizar o sonho' do ente querido.

- A ficha ainda não caiu. Às vezes venho de casa para o CT pensando muito. Queria muito que uma pessoa estivesse aqui, meu irmão, que me influenciou a ser torcedor do Corinthians. Ele nos deixou. Ele tentou ser jogador de futebol e não conseguiu. Eu realizei o sonho dele. Estou aqui para continuar realizando os sonho dele. Ele é torcedor do Corinthians, era parte dos Gaviões. Tudo isso me fortaleceu mais em poder estar aqui e vestir este manto sagrado - disse emocionado.

Corinthians, minha vida

Revelado pelo Taboão da Serra, Gabriel Paulista se transferiu ao Vitória, onde conquistou três títulos e migrou para a Europa. No Velho Continente, passou por grandes equipes como o Villarreal, Valência, Atlético de Madrid, da Espanha, e o Arsenal, da Inglaterra. Após 12 anos, retorna para a equipe de seu coração.

- De todos os clubes que eu joguei, este é o maior. A grandeza do Corinthians é inexplicável. Eu vou fazer de tudo pelo Corinthians. Se eu tiver que me matar em campo. Espero ganhar títulos. Temos um grupo muito forte. Claro que possa ser que venha outros jogadores para fortalecer mais este grupo. Jogador que vier já venha com essa cabeça de título - concluiu o jogador.

