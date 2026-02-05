Corinthians: Dorival cobra reforços para evitar risco na temporada

Após a conquista da Supercopa Rei, Dorival Júnior passou a projetar os próximos passos do Corinthians na temporada e destacou a necessidade de reforçar o elenco para sustentar a disputa por títulos ao longo do calendário.

Na avaliação do treinador, o grupo ainda não está totalmente formado e precisa de mais opções para suportar a sequência de competições previstas para 2026, que inclui Campeonato Brasileiro, Paulistão, Libertadores e Copa do Brasil.

— Eu acho que temos que ter entendimento do processo de montagem do nosso elenco, não temos ele completo. Nós precisamos termos mais atletas, melhorarmos o grupo. Quando a gente tem uma boa equipe, brigamos por taças. Quando temos um grande elenco, conseguimos nos colocar em posição de algo maior. É um momento que o Corinthians precisa se definir nessa competição: ou passo maior, ou manteremos esse trabalho. Nós temos hoje 12 ou 13 jogadores da base. Eu gosto, tenho paciência com essa situação e foi em cima desses jogadores que pautamos o ano anterior — disse Dorival.

Ciente do peso do Campeonato Brasileiro no calendário e da exigência de regularidade ao longo da temporada, Dorival Júnior afirmou que o Corinthians precisa evoluir na composição do elenco para evitar riscos na principal competição nacional.

— É justamente por isso que falei anteriormente. Se nós não estivermos atentos na melhora do nosso grupo, você vai correr riscos sim. É um campeonato perigoso (Brasileirão). O próprio Campeonato Paulista se coloca dessa maneira. Não podemos achar que está tudo resolvido e 2026 vai ser melhor que 2025. Isso é ilusão. Futebol é dinâmico e precisa ser monitorado na maneira que você não perca nos caminhos que precisa. Nós temos a obrigação de estarmos ligados, querendo melhorar a todo momento, buscando tudo que possa ser feito no interior do treinamento, que as cobranças que vão ser maiores esse ano estejam em nosso alcance para que entreguemos. Temos que trabalhar dessa forma insistindo, querendo mostrar a todo momento nossas carências — apontou.

Com calendário mais apertado por conta das mudanças promovidas pela CBF, Dorival destacou a sequência de clássicos em que o time vem passando e a proximidade entre competições como fatores que aumentam o desgaste físico e exigem maior profundidade no elenco.

— Olha, eu acho que é um calendário difícil, não é confortável. Nós tivamos praticamente depois do jogo da Ponte Preta mais três clássicos, Bragantino, Santos e São Paulo e agora Palmeiras. Campeonato que está exigindo muito até de clubes que foram mais longe no Brasileirão do ano anterior. Está sendo difícil. Logo na sequência, Brasileirão em andamento. Nós estamos aprendendo a conviver. Por isso eu falo: precisamos de um elenco mais preenchido para disputar o Campeonato Brasileiro com igualdade. Não podemos ficar no meio do caminho. Independente do que aconteça, vamos continuar o trabalho, qualificando a condição de cada um — concluiu.

Gabriel Paulista, um dos reforços do time na temporada (Foto: José Manoel Idalgo/Agência Corinthians)

Reforços do Corinthians

Até o momento, o Corinthians anunciou as contratações de Gabriel Paulista, que chegou livre no mercado, assim como Pedro Milans, também sem custos. Kaio César foi contratado por empréstimo junto ao Al-Hilal, todos dentro do modelo de negociação estabelecido pelo clube.

Por outro lado, o Corinthians desistiu da contratação de Kayky, atualmente no Bahia. O jogador foi oferecido ao clube paulista, mas as conversas não avançaram em razão de outra negociação polêmica envolvendo as duas equipes.