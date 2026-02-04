O atacante Pedrinho, atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, falou sobre uma possível volta ao Corinthians. O jogador afirmou que mantém carinho pelo clube onde foi revelado, mas esclareceu que, até o momento, não foi procurado pela diretoria alvinegra para tratar de um eventual retorno ao Brasil.

— Acredito que não houve interesse. Eu sempre tive um carinho muito grande pelo Corinthians, então se houvesse o interesse eu gostaria de voltar ao clube. Fui muito feliz (no Brasil). Foram apenas especulações — disse o jogador à "Flashscore".

Pedrinho comentou a especulação envolvendo uma possível naturalização na Ucrânia. O atacante explicou que não houve conversa com o Shakhtar Donetsk ou com membros da comissão técnica sobre o tema e ressaltou que não recebeu qualquer comunicação oficial sobre essa possibilidade.

— Para falar a verdade, eu fiquei sabendo isso pela internet. Claro que ouvi boatos, com meus empresários não sei ao certo o que foi falado e se houve realmente esse interesse. Um dia eu acordei assustado com tantas notícias sobre esse assunto, sem eu nem saber. Não depende só de mim, tem muitas outras coisas que influenciam nisso. Eu não cheguei a conversar com o treinador ou com alguém da comissão. No dia a dia, eu vou poder saber se isso é verdade ou não, para poder tomar uma decisão. Mas, até então, nada foi conversado — completou.

Carreira de Pedrinho

Pedrinho foi um dos destaques da Copinha de 2017, quando conduziu o Corinthians ao título e ainda recebeu o prêmio de melhor jogador do torneio. O desempenho abriu espaço entre os profissionais, e o atleta rapidamente ganhou lugar entre os titulares. Com a camisa alvinegra, conquistou três títulos do Campeonato Paulista, entre 2017 e 2019, além do Brasileirão em seu primeiro ano no time principal.

Em 2020, Pedrinho foi negociado com o Benfica por 18 milhões de euros, valor que correspondia a cerca de R$ 110 milhões na cotação da época. Um ano depois, transferiu-se para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, clube pelo qual atua atualmente no futebol europeu.

Em 2022, retornou ao Brasil por empréstimo para defender o Atlético-MG e apresentou bons números, o que levou à prorrogação do vínculo por mais uma temporada. Na Libertadores de 2024, teve boa fase de grupos, com destaque para a atuação contra o Caracas, na vitória por 4 a 0, quando marcou dois gols e deu uma assistência. Apesar do desempenho, o clube mineiro não exerceu a opção de compra.