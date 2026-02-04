menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

CBF divulga tabela detalhada da primeira fase do Brasileirão Feminino

Competição tem início em 12 de fevereiro

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 04/02/2026
15:44
Troféu do Brasileirão Feminino 2025. (Foto: Fabio Souza / CBF)
imagem cameraTroféu do Brasileirão Feminino. (Foto: Fabio Souza / CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A CBF divulgou a tabela detalhada atualizada do Brasileirão Feminino A1 2026, com datas, horários e estádios da primeira fase até as finais. A competição começa em 12 de fevereiro e tem término previsto para 4 de outubro, quando será disputada a decisão em jogos de ida e volta.

continua após a publicidade

Relacionadas

A primeira fase será disputada em 17 rodadas, entre fevereiro e agosto, com confrontos distribuídos ao longo do calendário e clássicos marcados desde as rodadas iniciais. Ao fim dessa etapa, os oito melhores colocados avançam às quartas de final, que acontecem em 30 de agosto e 6 de setembro.

As semifinais estão previstas para 13 e 20 de setembro, enquanto a grande final será realizada nos dias 27 de setembro e 4 de outubro. 

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Brasileirão Feminino A1 2026 – Tabela detalhada (1ª à 6ª rodada)

1ª Rodada

12/02 (qui)21:00Mixto x FlamengoEurico Gaspar DutraCuiabá (MT)

13/02 (sex)

21:00

Palmeiras x América-MG

Arena Barueri

Barueri (SP)

13/02 (sex)

21:00

Atlético-MG x Corinthians

Arena MRV

Belo Horizonte (MG)

14/02 (sáb)

15:00

Fluminense x Vitória

Moça Bonita*

Rio de Janeiro (RJ)

14/02 (sáb)

16:00

Botafogo x Juventude

Nilton Santos

Rio de Janeiro (RJ)

14/02 (sáb)

18:00

Bahia x Cruzeiro

Pituaçu

Salvador (BA)

15/02 (dom)

17:00

RB Bragantino x Ferroviária

CPD Atibaia

Atibaia (SP)

16/02 (seg)

19:00

Santos x Grêmio

Vila Belmiro

Santos (SP)

16/02 (seg)

20:00

Internacional x São Paulo

Sesc Protásio Alves*

Porto Alegre (RS)

2ª Rodada

20/02 (sex)19:00Grêmio x PalmeirasA definir

20/02 (sex)

21:00

Flamengo x RB Bragantino

Luso Brasileiro*

Rio de Janeiro (RJ)

20/02 (sex)

21:30

Corinthians x Fluminense

A definir

21/02 (sáb)

15:00

América-MG x Internacional

Arena Frimisa*

Santa Luzia (MG)

21/02 (sáb)

16:00

Ferroviária x Botafogo

Fonte Luminosa*

Araraquara (SP)

22/02 (dom)

15:00

Juventude x Atlético-MG

Homero Soldatelli*

Flores da Cunha (RS)

23/02 (seg)

15:00

Vitória x Mixto

Manoel Barradas

Salvador (BA)

23/02 (seg)

19:00

Cruzeiro x Santos

Castor Cifuentes

Nova Lima (MG)

23/02 (seg)

21:00

São Paulo x Bahia

Marcelo Portugal Gouvêa*

Cotia (SP)

3ª Rodada

13/03 (sex)19:00Botafogo x FlamengoNilton SantosRio de Janeiro (RJ)

13/03 (sex)

21:30

Palmeiras x Corinthians

Arena Barueri

Barueri (SP)

14/03 (sáb)

15:00

Internacional x RB Bragantino

Sesc Protásio Alves*

Porto Alegre (RS)

14/03 (sáb)

15:00

América-MG x Juventude

Arena Frimisa*

Santa Luzia (MG)

14/03 (sáb)

16:00

Cruzeiro x Atlético-MG

Castor Cifuentes

Nova Lima (MG)

14/03 (sáb)

16:00

São Paulo x Ferroviária

Marcelo Portugal Gouvêa*

Cotia (SP)

14/03 (sáb)

18:00

Grêmio x Fluminense

A definir

16/03 (seg)

19:00

Santos x Mixto

Vila Belmiro

Santos (SP)

16/03 (seg)

21:00

Bahia x Vitória

Pituaçu

Salvador (BA)

4ª Rodada

20/03 (sex)19:00Bahia x SantosPituaçuSalvador (BA)

20/03 (sex)

21:00

Flamengo x Cruzeiro

Luso Brasileiro*

Rio de Janeiro (RJ)

21/03 (sáb)

16:00

Atlético-MG x Internacional

Castor Cifuentes

Nova Lima (MG)

21/03 (sáb)

17:00

RB Bragantino x Juventude

A definir

21/03 (sáb)

18:00

Mixto x Botafogo

Eurico Gaspar Dutra

Cuiabá (MT)

22/03 (dom)

16:00

Ferroviária x Grêmio

Fonte Luminosa*

Araraquara (SP)

22/03 (dom)

18:00

Palmeiras x Vitória

Arena Barueri

Barueri (SP)

23/03 (seg)

20:00

Fluminense x São Paulo

Moça Bonita*

Rio de Janeiro (RJ)

23/03 (seg)

21:00

Corinthians x América-MG

A definir

5ª Rodada

26/03 (qui)19:00Cruzeiro x FluminenseCastor CifuentesNova Lima (MG)

27/03 (sex)

15:00

Vitória x Atlético-MG

Manoel Barradas*

Salvador (BA)

27/03 (sex)

19:00

Botafogo x Corinthians

Nilton Santos

Rio de Janeiro (RJ)

27/03 (sex)

19:00

Santos x Ferroviária

Vila Belmiro*

Santos (SP)

27/03 (sex)

21:00

Juventude x Flamengo

Homero Soldatelli*

Flores da Cunha (RS)

27/03 (sex)

21:30

São Paulo x Palmeiras

Marcelo Portugal Gouvêa*

Cotia (SP)

28/03 (sáb)

15:00

América-MG x Mixto

Arena Frimisa*

Santa Luzia (MG)

28/03 (sáb)

16:00

Internacional x Grêmio

Sesc Protásio Alves*

Porto Alegre (RS)

28/03 (sáb)

17:00

RB Bragantino x Bahia

A definir

6ª Rodada

30/03 (seg)19:00Atlético-MG x São PauloCastor CifuentesNova Lima (MG)

30/03 (seg)

21:00

Ferroviária x Cruzeiro

Fonte Luminosa*

Araraquara (SP)

30/03 (seg)

21:30

Palmeiras x Flamengo

Arena Barueri

Barueri (SP)

31/03 (ter)

21:00

Corinthians x RB Bragantino

A definir

01/04 (qua)

15:00

Fluminense x Juventude

Moça Bonita*

Rio de Janeiro (RJ)

01/04 (qua)

19:00

Bahia x América-MG

Pituaçu

Salvador (BA)

01/04 (qua)

20:00

Mixto x Internacional

Eurico Gaspar Dutra

Cuiabá (MT)

03/04 (sex)

19:00

Grêmio x Vitória

A definir

03/04 (sex)

21:00

Botafogo x Santos

Nilton Santos

Rio de Janeiro (RJ)

7ª Rodada

20/04Seg19:00Santos x Atlético-MGVila Belmiro*Santos/SP

20/04

Seg

19:00

São Paulo x Grêmio

Marcelo Portugal Gouvêa*

Cotia/SP

20/04

Seg

21:00

Juventude x Corinthians

Homero Soldatelli*

Flores da Cunha/RS

20/04

Seg

21:30

Flamengo x Bahia

Luso Brasileiro*

Rio de Janeiro/RJ

21/04

Ter

19:00

Ferroviária x América-MG

Fonte Luminosa*

Araraquara/SP

21/04

Ter

21:00

Fluminense x Palmeiras

Moça Bonita*

Rio de Janeiro/RJ

22/04

Qua

15:00

Vitória x Botafogo

Manoel Barradas*

Salvador/BA

22/04

Qua

17:00

RB Bragantino x Mixto

A definir

22/04

Qua

21:00

Cruzeiro x Internacional

Castor Cifuentes

Nova Lima/MG

8ª Rodada

24/04Sex21:00Corinthians x FerroviáriaA definir

25/04

Sáb

15:00

Internacional x Juventude

Sesc Protásio Alves*

Porto Alegre/RS

25/04

Sáb

16:00

Flamengo x Vitória

Luso Brasileiro*

Rio de Janeiro/RJ

25/04

Sáb

17:00

RB Bragantino x Cruzeiro

A definir

25/04

Sáb

18:00

Mixto x Fluminense

Eurico Gaspar Dutra*

Cuiabá/MT

27/04

Seg

18:00

América-MG x São Paulo

Independência

Belo Horizonte/MG

27/04

Seg

20:00

Palmeiras x Santos

Arena Barueri

Barueri/SP

27/04

Seg

21:00

Atlético-MG x Botafogo

Castor Cifuentes

Nova Lima/MG

28/04

Ter

18:00

Bahia x Grêmio

Pituaçu

Salvador/BA

9ª Rodada

01/05Sex16:00Atlético-MG x FluminenseCastor CifuentesNova Lima/MG

01/05

Sex

18:00

Juventude x Cruzeiro

Homero Soldatelli*

Flores da Cunha/RS

01/05

Sex

21:00

Grêmio x Corinthians

A definir

02/05

Sáb

15:00

América-MG x Vitória

Arena Frimisa*

Santa Luzia/MG

02/05

Sáb

16:00

Bahia x Palmeiras

Pituaçu

Salvador/BA

02/05

Sáb

16:00

Botafogo x RB Bragantino

Nilton Santos

Rio de Janeiro/RJ

03/05

Dom

16:00

Ferroviária x Mixto

Fonte Luminosa*

Araraquara/SP

04/05

Seg

21:00

Santos x Internacional

Vila Belmiro*

Santos/SP

04/05

Seg

21:00

São Paulo x Flamengo

Marcelo Portugal Gouvêa*

Cotia/SP

10ª Rodada

10ª08/05Sex19:00Cruzeiro x América-MGCastor CifuentesNova Lima/MG

10ª

08/05

Sex

21:00

Corinthians x São Paulo

A definir

10ª

09/05

Sáb

16:00

Fluminense x Santos

Moça Bonita*

Rio de Janeiro/RJ

10ª

09/05

Sáb

17:00

RB Bragantino x Grêmio

A definir

10ª

09/05

Sáb

18:00

Mixto x Bahia

Eurico Gaspar Dutra*

Cuiabá/MT

10ª

11/05

Seg

15:00

Vitória x Juventude

Manoel Barradas*

Salvador/BA

10ª

11/05

Seg

18:00

Internacional x Botafogo

Sesc Protásio Alves*

Porto Alegre/RS

10ª

11/05

Seg

20:00

Flamengo x Ferroviária

Luso Brasileiro*

Rio de Janeiro/RJ

10ª

11/05

Seg

21:00

Palmeiras x Atlético-MG

Arena Barueri

Barueri/SP

➡️ Seleção feminina Sub-20 chega ao Sul-Americano cercada de expectativas

Jogos do Brasileirão - 11ª à 17ª rodada

11ª rodada

  • Flamengo x Fluminense
  • Grêmio x Mixto
  • Ferroviária x Vitória
  • Palmeiras x Botafogo
  • Bahia x Internacional
  • América-MG x Atlético-MG
  • Cruzeiro x Corinthians
  • Santos x Red Bull Bragantino
  • São Paulo x Juventude

12ª rodada

  • Fluminense x Bahia
  • Internacional x Flamengo
  • Juventude x Grêmio
  • Corinthians x Mixto
  • Red Bull Bragantino x Palmeiras
  • Vitória x Cruzeiro
  • Atlético-MG x Ferroviária
  • Botafogo x América-MG
  • São Paulo x Santos

13ª rodada

  • Flamengo x Grêmio
  • Internacional x Fluminense
  • Juventude x Ferroviária
  • Corinthians x Vitória
  • Red Bull Bragantino x Atlético-MG
  • Bahia x Botafogo
  • América-MG x Santos
  • Cruzeiro x São Paulo
  • Mixto x Palmeiras

14ª rodada

  • Flamengo x Corinthians
  • Fluminense x Red Bull Bragantino
  • Grêmio x América-MG
  • Ferroviária x Bahia
  • Palmeiras x Internacional
  • Vitória x São Paulo
  • Cruzeiro x Botafogo
  • Santos x Juventude
  • Mixto x Atlético-MG

15ª rodada

  • Grêmio x Cruzeiro
  • Juventude x Mixto
  • Corinthians x Santos
  • Ferroviária x Palmeiras
  • Vitória x Internacional
  • América-MG x Flamengo
  • Atlético-MG x Bahia
  • Botafogo x Fluminense
  • São Paulo x Red Bull Bragantino

16ª rodada

  • Fluminense x América-MG
  • Internacional x Ferroviária
  • Palmeiras x Juventude
  • Red Bull Bragantino x Vitória
  • Bahia x Corinthians
  • Atlético-MG x Grêmio
  • Botafogo x São Paulo
  • Santos x Flamengo
  • Mixto x Cruzeiro

17ª rodada

  • Flamengo x Atlético-MG
  • Grêmio x Botafogo
  • Juventude x Bahia
  • Corinthians x Internacional
  • Ferroviária x Fluminense
  • Vitória x Santos
  • América-MG x Red Bull Bragantino
  • Cruzeiro x Palmeiras
  • São Paulo x Mixto
Semifinais do Brasileirão Feminino começam neste domingo (24)
Bola oficial do Brasileirão Feminino. (Foto: Cris Mattos/Staff Images Woman/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias