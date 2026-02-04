A CBF divulgou a tabela detalhada atualizada do Brasileirão Feminino A1 2026, com datas, horários e estádios da primeira fase até as finais. A competição começa em 12 de fevereiro e tem término previsto para 4 de outubro, quando será disputada a decisão em jogos de ida e volta.

A primeira fase será disputada em 17 rodadas, entre fevereiro e agosto, com confrontos distribuídos ao longo do calendário e clássicos marcados desde as rodadas iniciais. Ao fim dessa etapa, os oito melhores colocados avançam às quartas de final, que acontecem em 30 de agosto e 6 de setembro.

As semifinais estão previstas para 13 e 20 de setembro, enquanto a grande final será realizada nos dias 27 de setembro e 4 de outubro.

Brasileirão Feminino A1 2026 – Tabela detalhada (1ª à 6ª rodada)

1ª Rodada

12/02 (qui) 21:00 Mixto x Flamengo Eurico Gaspar Dutra Cuiabá (MT) 13/02 (sex) 21:00 Palmeiras x América-MG Arena Barueri Barueri (SP) 13/02 (sex) 21:00 Atlético-MG x Corinthians Arena MRV Belo Horizonte (MG) 14/02 (sáb) 15:00 Fluminense x Vitória Moça Bonita* Rio de Janeiro (RJ) 14/02 (sáb) 16:00 Botafogo x Juventude Nilton Santos Rio de Janeiro (RJ) 14/02 (sáb) 18:00 Bahia x Cruzeiro Pituaçu Salvador (BA) 15/02 (dom) 17:00 RB Bragantino x Ferroviária CPD Atibaia Atibaia (SP) 16/02 (seg) 19:00 Santos x Grêmio Vila Belmiro Santos (SP) 16/02 (seg) 20:00 Internacional x São Paulo Sesc Protásio Alves* Porto Alegre (RS)

2ª Rodada

20/02 (sex) 19:00 Grêmio x Palmeiras A definir — 20/02 (sex) 21:00 Flamengo x RB Bragantino Luso Brasileiro* Rio de Janeiro (RJ) 20/02 (sex) 21:30 Corinthians x Fluminense A definir — 21/02 (sáb) 15:00 América-MG x Internacional Arena Frimisa* Santa Luzia (MG) 21/02 (sáb) 16:00 Ferroviária x Botafogo Fonte Luminosa* Araraquara (SP) 22/02 (dom) 15:00 Juventude x Atlético-MG Homero Soldatelli* Flores da Cunha (RS) 23/02 (seg) 15:00 Vitória x Mixto Manoel Barradas Salvador (BA) 23/02 (seg) 19:00 Cruzeiro x Santos Castor Cifuentes Nova Lima (MG) 23/02 (seg) 21:00 São Paulo x Bahia Marcelo Portugal Gouvêa* Cotia (SP)

3ª Rodada

13/03 (sex) 19:00 Botafogo x Flamengo Nilton Santos Rio de Janeiro (RJ) 13/03 (sex) 21:30 Palmeiras x Corinthians Arena Barueri Barueri (SP) 14/03 (sáb) 15:00 Internacional x RB Bragantino Sesc Protásio Alves* Porto Alegre (RS) 14/03 (sáb) 15:00 América-MG x Juventude Arena Frimisa* Santa Luzia (MG) 14/03 (sáb) 16:00 Cruzeiro x Atlético-MG Castor Cifuentes Nova Lima (MG) 14/03 (sáb) 16:00 São Paulo x Ferroviária Marcelo Portugal Gouvêa* Cotia (SP) 14/03 (sáb) 18:00 Grêmio x Fluminense A definir — 16/03 (seg) 19:00 Santos x Mixto Vila Belmiro Santos (SP) 16/03 (seg) 21:00 Bahia x Vitória Pituaçu Salvador (BA)

4ª Rodada

20/03 (sex) 19:00 Bahia x Santos Pituaçu Salvador (BA) 20/03 (sex) 21:00 Flamengo x Cruzeiro Luso Brasileiro* Rio de Janeiro (RJ) 21/03 (sáb) 16:00 Atlético-MG x Internacional Castor Cifuentes Nova Lima (MG) 21/03 (sáb) 17:00 RB Bragantino x Juventude A definir — 21/03 (sáb) 18:00 Mixto x Botafogo Eurico Gaspar Dutra Cuiabá (MT) 22/03 (dom) 16:00 Ferroviária x Grêmio Fonte Luminosa* Araraquara (SP) 22/03 (dom) 18:00 Palmeiras x Vitória Arena Barueri Barueri (SP) 23/03 (seg) 20:00 Fluminense x São Paulo Moça Bonita* Rio de Janeiro (RJ) 23/03 (seg) 21:00 Corinthians x América-MG A definir —

5ª Rodada

26/03 (qui) 19:00 Cruzeiro x Fluminense Castor Cifuentes Nova Lima (MG) 27/03 (sex) 15:00 Vitória x Atlético-MG Manoel Barradas* Salvador (BA) 27/03 (sex) 19:00 Botafogo x Corinthians Nilton Santos Rio de Janeiro (RJ) 27/03 (sex) 19:00 Santos x Ferroviária Vila Belmiro* Santos (SP) 27/03 (sex) 21:00 Juventude x Flamengo Homero Soldatelli* Flores da Cunha (RS) 27/03 (sex) 21:30 São Paulo x Palmeiras Marcelo Portugal Gouvêa* Cotia (SP) 28/03 (sáb) 15:00 América-MG x Mixto Arena Frimisa* Santa Luzia (MG) 28/03 (sáb) 16:00 Internacional x Grêmio Sesc Protásio Alves* Porto Alegre (RS) 28/03 (sáb) 17:00 RB Bragantino x Bahia A definir —

6ª Rodada

30/03 (seg) 19:00 Atlético-MG x São Paulo Castor Cifuentes Nova Lima (MG) 30/03 (seg) 21:00 Ferroviária x Cruzeiro Fonte Luminosa* Araraquara (SP) 30/03 (seg) 21:30 Palmeiras x Flamengo Arena Barueri Barueri (SP) 31/03 (ter) 21:00 Corinthians x RB Bragantino A definir — 01/04 (qua) 15:00 Fluminense x Juventude Moça Bonita* Rio de Janeiro (RJ) 01/04 (qua) 19:00 Bahia x América-MG Pituaçu Salvador (BA) 01/04 (qua) 20:00 Mixto x Internacional Eurico Gaspar Dutra Cuiabá (MT) 03/04 (sex) 19:00 Grêmio x Vitória A definir — 03/04 (sex) 21:00 Botafogo x Santos Nilton Santos Rio de Janeiro (RJ)

7ª Rodada

7ª 20/04 Seg 19:00 Santos x Atlético-MG Vila Belmiro* Santos/SP 7ª 20/04 Seg 19:00 São Paulo x Grêmio Marcelo Portugal Gouvêa* Cotia/SP 7ª 20/04 Seg 21:00 Juventude x Corinthians Homero Soldatelli* Flores da Cunha/RS 7ª 20/04 Seg 21:30 Flamengo x Bahia Luso Brasileiro* Rio de Janeiro/RJ 7ª 21/04 Ter 19:00 Ferroviária x América-MG Fonte Luminosa* Araraquara/SP 7ª 21/04 Ter 21:00 Fluminense x Palmeiras Moça Bonita* Rio de Janeiro/RJ 7ª 22/04 Qua 15:00 Vitória x Botafogo Manoel Barradas* Salvador/BA 7ª 22/04 Qua 17:00 RB Bragantino x Mixto A definir — 7ª 22/04 Qua 21:00 Cruzeiro x Internacional Castor Cifuentes Nova Lima/MG

8ª Rodada

8ª 24/04 Sex 21:00 Corinthians x Ferroviária A definir — 8ª 25/04 Sáb 15:00 Internacional x Juventude Sesc Protásio Alves* Porto Alegre/RS 8ª 25/04 Sáb 16:00 Flamengo x Vitória Luso Brasileiro* Rio de Janeiro/RJ 8ª 25/04 Sáb 17:00 RB Bragantino x Cruzeiro A definir — 8ª 25/04 Sáb 18:00 Mixto x Fluminense Eurico Gaspar Dutra* Cuiabá/MT 8ª 27/04 Seg 18:00 América-MG x São Paulo Independência Belo Horizonte/MG 8ª 27/04 Seg 20:00 Palmeiras x Santos Arena Barueri Barueri/SP 8ª 27/04 Seg 21:00 Atlético-MG x Botafogo Castor Cifuentes Nova Lima/MG 8ª 28/04 Ter 18:00 Bahia x Grêmio Pituaçu Salvador/BA

9ª Rodada

9ª 01/05 Sex 16:00 Atlético-MG x Fluminense Castor Cifuentes Nova Lima/MG 9ª 01/05 Sex 18:00 Juventude x Cruzeiro Homero Soldatelli* Flores da Cunha/RS 9ª 01/05 Sex 21:00 Grêmio x Corinthians A definir — 9ª 02/05 Sáb 15:00 América-MG x Vitória Arena Frimisa* Santa Luzia/MG 9ª 02/05 Sáb 16:00 Bahia x Palmeiras Pituaçu Salvador/BA 9ª 02/05 Sáb 16:00 Botafogo x RB Bragantino Nilton Santos Rio de Janeiro/RJ 9ª 03/05 Dom 16:00 Ferroviária x Mixto Fonte Luminosa* Araraquara/SP 9ª 04/05 Seg 21:00 Santos x Internacional Vila Belmiro* Santos/SP 9ª 04/05 Seg 21:00 São Paulo x Flamengo Marcelo Portugal Gouvêa* Cotia/SP

10ª Rodada

10ª 08/05 Sex 19:00 Cruzeiro x América-MG Castor Cifuentes Nova Lima/MG 10ª 08/05 Sex 21:00 Corinthians x São Paulo A definir — 10ª 09/05 Sáb 16:00 Fluminense x Santos Moça Bonita* Rio de Janeiro/RJ 10ª 09/05 Sáb 17:00 RB Bragantino x Grêmio A definir — 10ª 09/05 Sáb 18:00 Mixto x Bahia Eurico Gaspar Dutra* Cuiabá/MT 10ª 11/05 Seg 15:00 Vitória x Juventude Manoel Barradas* Salvador/BA 10ª 11/05 Seg 18:00 Internacional x Botafogo Sesc Protásio Alves* Porto Alegre/RS 10ª 11/05 Seg 20:00 Flamengo x Ferroviária Luso Brasileiro* Rio de Janeiro/RJ 10ª 11/05 Seg 21:00 Palmeiras x Atlético-MG Arena Barueri Barueri/SP

Jogos do Brasileirão - 11ª à 17ª rodada

11ª rodada

Flamengo x Fluminense

Grêmio x Mixto

Ferroviária x Vitória

Palmeiras x Botafogo

Bahia x Internacional

América-MG x Atlético-MG

Cruzeiro x Corinthians

Santos x Red Bull Bragantino

São Paulo x Juventude

12ª rodada

Fluminense x Bahia

Internacional x Flamengo

Juventude x Grêmio

Corinthians x Mixto

Red Bull Bragantino x Palmeiras

Vitória x Cruzeiro

Atlético-MG x Ferroviária

Botafogo x América-MG

São Paulo x Santos

13ª rodada

Flamengo x Grêmio

Internacional x Fluminense

Juventude x Ferroviária

Corinthians x Vitória

Red Bull Bragantino x Atlético-MG

Bahia x Botafogo

América-MG x Santos

Cruzeiro x São Paulo

Mixto x Palmeiras

14ª rodada

Flamengo x Corinthians

Fluminense x Red Bull Bragantino

Grêmio x América-MG

Ferroviária x Bahia

Palmeiras x Internacional

Vitória x São Paulo

Cruzeiro x Botafogo

Santos x Juventude

Mixto x Atlético-MG

15ª rodada

Grêmio x Cruzeiro

Juventude x Mixto

Corinthians x Santos

Ferroviária x Palmeiras

Vitória x Internacional

América-MG x Flamengo

Atlético-MG x Bahia

Botafogo x Fluminense

São Paulo x Red Bull Bragantino

16ª rodada

Fluminense x América-MG

Internacional x Ferroviária

Palmeiras x Juventude

Red Bull Bragantino x Vitória

Bahia x Corinthians

Atlético-MG x Grêmio

Botafogo x São Paulo

Santos x Flamengo

Mixto x Cruzeiro

17ª rodada

Flamengo x Atlético-MG

Grêmio x Botafogo

Juventude x Bahia

Corinthians x Internacional

Ferroviária x Fluminense

Vitória x Santos

América-MG x Red Bull Bragantino

Cruzeiro x Palmeiras

São Paulo x Mixto