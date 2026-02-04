CBF divulga tabela detalhada da primeira fase do Brasileirão Feminino
Competição tem início em 12 de fevereiro
- Matéria
- Mais Notícias
A CBF divulgou a tabela detalhada atualizada do Brasileirão Feminino A1 2026, com datas, horários e estádios da primeira fase até as finais. A competição começa em 12 de fevereiro e tem término previsto para 4 de outubro, quando será disputada a decisão em jogos de ida e volta.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Avaí Kindermann desiste, e Ceará retorna à Série A2 do Brasileirão Feminino
Futebol Feminino31/01/2026
- Futebol Feminino
Arthur Elias comenta retorno de jogadoras para o Brasileirão Feminino
Futebol Feminino26/01/2026
- Futebol Feminino
Times do Brasileirão Feminino estamparam 92 patrocinadores diferentes em 2025
Futebol Feminino22/01/2026
A primeira fase será disputada em 17 rodadas, entre fevereiro e agosto, com confrontos distribuídos ao longo do calendário e clássicos marcados desde as rodadas iniciais. Ao fim dessa etapa, os oito melhores colocados avançam às quartas de final, que acontecem em 30 de agosto e 6 de setembro.
As semifinais estão previstas para 13 e 20 de setembro, enquanto a grande final será realizada nos dias 27 de setembro e 4 de outubro.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Brasileirão Feminino A1 2026 – Tabela detalhada (1ª à 6ª rodada)
1ª Rodada
|12/02 (qui)
|21:00
|Mixto x Flamengo
|Eurico Gaspar Dutra
|Cuiabá (MT)
13/02 (sex)
21:00
Palmeiras x América-MG
Arena Barueri
Barueri (SP)
13/02 (sex)
21:00
Atlético-MG x Corinthians
Arena MRV
Belo Horizonte (MG)
14/02 (sáb)
15:00
Fluminense x Vitória
Moça Bonita*
Rio de Janeiro (RJ)
14/02 (sáb)
16:00
Botafogo x Juventude
Nilton Santos
Rio de Janeiro (RJ)
14/02 (sáb)
18:00
Bahia x Cruzeiro
Pituaçu
Salvador (BA)
15/02 (dom)
17:00
RB Bragantino x Ferroviária
CPD Atibaia
Atibaia (SP)
16/02 (seg)
19:00
Santos x Grêmio
Vila Belmiro
Santos (SP)
16/02 (seg)
20:00
Internacional x São Paulo
Sesc Protásio Alves*
Porto Alegre (RS)
2ª Rodada
|20/02 (sex)
|19:00
|Grêmio x Palmeiras
|A definir
|—
20/02 (sex)
21:00
Flamengo x RB Bragantino
Luso Brasileiro*
Rio de Janeiro (RJ)
20/02 (sex)
21:30
Corinthians x Fluminense
A definir
—
21/02 (sáb)
15:00
América-MG x Internacional
Arena Frimisa*
Santa Luzia (MG)
21/02 (sáb)
16:00
Ferroviária x Botafogo
Fonte Luminosa*
Araraquara (SP)
22/02 (dom)
15:00
Juventude x Atlético-MG
Homero Soldatelli*
Flores da Cunha (RS)
23/02 (seg)
15:00
Vitória x Mixto
Manoel Barradas
Salvador (BA)
23/02 (seg)
19:00
Cruzeiro x Santos
Castor Cifuentes
Nova Lima (MG)
23/02 (seg)
21:00
São Paulo x Bahia
Marcelo Portugal Gouvêa*
Cotia (SP)
3ª Rodada
|13/03 (sex)
|19:00
|Botafogo x Flamengo
|Nilton Santos
|Rio de Janeiro (RJ)
13/03 (sex)
21:30
Palmeiras x Corinthians
Arena Barueri
Barueri (SP)
14/03 (sáb)
15:00
Internacional x RB Bragantino
Sesc Protásio Alves*
Porto Alegre (RS)
14/03 (sáb)
15:00
América-MG x Juventude
Arena Frimisa*
Santa Luzia (MG)
14/03 (sáb)
16:00
Cruzeiro x Atlético-MG
Castor Cifuentes
Nova Lima (MG)
14/03 (sáb)
16:00
São Paulo x Ferroviária
Marcelo Portugal Gouvêa*
Cotia (SP)
14/03 (sáb)
18:00
Grêmio x Fluminense
A definir
—
16/03 (seg)
19:00
Santos x Mixto
Vila Belmiro
Santos (SP)
16/03 (seg)
21:00
Bahia x Vitória
Pituaçu
Salvador (BA)
4ª Rodada
|20/03 (sex)
|19:00
|Bahia x Santos
|Pituaçu
|Salvador (BA)
20/03 (sex)
21:00
Flamengo x Cruzeiro
Luso Brasileiro*
Rio de Janeiro (RJ)
21/03 (sáb)
16:00
Atlético-MG x Internacional
Castor Cifuentes
Nova Lima (MG)
21/03 (sáb)
17:00
RB Bragantino x Juventude
A definir
—
21/03 (sáb)
18:00
Mixto x Botafogo
Eurico Gaspar Dutra
Cuiabá (MT)
22/03 (dom)
16:00
Ferroviária x Grêmio
Fonte Luminosa*
Araraquara (SP)
22/03 (dom)
18:00
Palmeiras x Vitória
Arena Barueri
Barueri (SP)
23/03 (seg)
20:00
Fluminense x São Paulo
Moça Bonita*
Rio de Janeiro (RJ)
23/03 (seg)
21:00
Corinthians x América-MG
A definir
—
5ª Rodada
|26/03 (qui)
|19:00
|Cruzeiro x Fluminense
|Castor Cifuentes
|Nova Lima (MG)
27/03 (sex)
15:00
Vitória x Atlético-MG
Manoel Barradas*
Salvador (BA)
27/03 (sex)
19:00
Botafogo x Corinthians
Nilton Santos
Rio de Janeiro (RJ)
27/03 (sex)
19:00
Santos x Ferroviária
Vila Belmiro*
Santos (SP)
27/03 (sex)
21:00
Juventude x Flamengo
Homero Soldatelli*
Flores da Cunha (RS)
27/03 (sex)
21:30
São Paulo x Palmeiras
Marcelo Portugal Gouvêa*
Cotia (SP)
28/03 (sáb)
15:00
América-MG x Mixto
Arena Frimisa*
Santa Luzia (MG)
28/03 (sáb)
16:00
Internacional x Grêmio
Sesc Protásio Alves*
Porto Alegre (RS)
28/03 (sáb)
17:00
RB Bragantino x Bahia
A definir
—
6ª Rodada
|30/03 (seg)
|19:00
|Atlético-MG x São Paulo
|Castor Cifuentes
|Nova Lima (MG)
30/03 (seg)
21:00
Ferroviária x Cruzeiro
Fonte Luminosa*
Araraquara (SP)
30/03 (seg)
21:30
Palmeiras x Flamengo
Arena Barueri
Barueri (SP)
31/03 (ter)
21:00
Corinthians x RB Bragantino
A definir
—
01/04 (qua)
15:00
Fluminense x Juventude
Moça Bonita*
Rio de Janeiro (RJ)
01/04 (qua)
19:00
Bahia x América-MG
Pituaçu
Salvador (BA)
01/04 (qua)
20:00
Mixto x Internacional
Eurico Gaspar Dutra
Cuiabá (MT)
03/04 (sex)
19:00
Grêmio x Vitória
A definir
—
03/04 (sex)
21:00
Botafogo x Santos
Nilton Santos
Rio de Janeiro (RJ)
7ª Rodada
|7ª
|20/04
|Seg
|19:00
|Santos x Atlético-MG
|Vila Belmiro*
|Santos/SP
7ª
20/04
Seg
19:00
São Paulo x Grêmio
Marcelo Portugal Gouvêa*
Cotia/SP
7ª
20/04
Seg
21:00
Juventude x Corinthians
Homero Soldatelli*
Flores da Cunha/RS
7ª
20/04
Seg
21:30
Flamengo x Bahia
Luso Brasileiro*
Rio de Janeiro/RJ
7ª
21/04
Ter
19:00
Ferroviária x América-MG
Fonte Luminosa*
Araraquara/SP
7ª
21/04
Ter
21:00
Fluminense x Palmeiras
Moça Bonita*
Rio de Janeiro/RJ
7ª
22/04
Qua
15:00
Vitória x Botafogo
Manoel Barradas*
Salvador/BA
7ª
22/04
Qua
17:00
RB Bragantino x Mixto
A definir
—
7ª
22/04
Qua
21:00
Cruzeiro x Internacional
Castor Cifuentes
Nova Lima/MG
8ª Rodada
|8ª
|24/04
|Sex
|21:00
|Corinthians x Ferroviária
|A definir
|—
8ª
25/04
Sáb
15:00
Internacional x Juventude
Sesc Protásio Alves*
Porto Alegre/RS
8ª
25/04
Sáb
16:00
Flamengo x Vitória
Luso Brasileiro*
Rio de Janeiro/RJ
8ª
25/04
Sáb
17:00
RB Bragantino x Cruzeiro
A definir
—
8ª
25/04
Sáb
18:00
Mixto x Fluminense
Eurico Gaspar Dutra*
Cuiabá/MT
8ª
27/04
Seg
18:00
América-MG x São Paulo
Independência
Belo Horizonte/MG
8ª
27/04
Seg
20:00
Palmeiras x Santos
Arena Barueri
Barueri/SP
8ª
27/04
Seg
21:00
Atlético-MG x Botafogo
Castor Cifuentes
Nova Lima/MG
8ª
28/04
Ter
18:00
Bahia x Grêmio
Pituaçu
Salvador/BA
9ª Rodada
|9ª
|01/05
|Sex
|16:00
|Atlético-MG x Fluminense
|Castor Cifuentes
|Nova Lima/MG
9ª
01/05
Sex
18:00
Juventude x Cruzeiro
Homero Soldatelli*
Flores da Cunha/RS
9ª
01/05
Sex
21:00
Grêmio x Corinthians
A definir
—
9ª
02/05
Sáb
15:00
América-MG x Vitória
Arena Frimisa*
Santa Luzia/MG
9ª
02/05
Sáb
16:00
Bahia x Palmeiras
Pituaçu
Salvador/BA
9ª
02/05
Sáb
16:00
Botafogo x RB Bragantino
Nilton Santos
Rio de Janeiro/RJ
9ª
03/05
Dom
16:00
Ferroviária x Mixto
Fonte Luminosa*
Araraquara/SP
9ª
04/05
Seg
21:00
Santos x Internacional
Vila Belmiro*
Santos/SP
9ª
04/05
Seg
21:00
São Paulo x Flamengo
Marcelo Portugal Gouvêa*
Cotia/SP
10ª Rodada
|10ª
|08/05
|Sex
|19:00
|Cruzeiro x América-MG
|Castor Cifuentes
|Nova Lima/MG
10ª
08/05
Sex
21:00
Corinthians x São Paulo
A definir
—
10ª
09/05
Sáb
16:00
Fluminense x Santos
Moça Bonita*
Rio de Janeiro/RJ
10ª
09/05
Sáb
17:00
RB Bragantino x Grêmio
A definir
—
10ª
09/05
Sáb
18:00
Mixto x Bahia
Eurico Gaspar Dutra*
Cuiabá/MT
10ª
11/05
Seg
15:00
Vitória x Juventude
Manoel Barradas*
Salvador/BA
10ª
11/05
Seg
18:00
Internacional x Botafogo
Sesc Protásio Alves*
Porto Alegre/RS
10ª
11/05
Seg
20:00
Flamengo x Ferroviária
Luso Brasileiro*
Rio de Janeiro/RJ
10ª
11/05
Seg
21:00
Palmeiras x Atlético-MG
Arena Barueri
Barueri/SP
➡️ Seleção feminina Sub-20 chega ao Sul-Americano cercada de expectativas
Jogos do Brasileirão - 11ª à 17ª rodada
11ª rodada
- Flamengo x Fluminense
- Grêmio x Mixto
- Ferroviária x Vitória
- Palmeiras x Botafogo
- Bahia x Internacional
- América-MG x Atlético-MG
- Cruzeiro x Corinthians
- Santos x Red Bull Bragantino
- São Paulo x Juventude
12ª rodada
- Fluminense x Bahia
- Internacional x Flamengo
- Juventude x Grêmio
- Corinthians x Mixto
- Red Bull Bragantino x Palmeiras
- Vitória x Cruzeiro
- Atlético-MG x Ferroviária
- Botafogo x América-MG
- São Paulo x Santos
13ª rodada
- Flamengo x Grêmio
- Internacional x Fluminense
- Juventude x Ferroviária
- Corinthians x Vitória
- Red Bull Bragantino x Atlético-MG
- Bahia x Botafogo
- América-MG x Santos
- Cruzeiro x São Paulo
- Mixto x Palmeiras
14ª rodada
- Flamengo x Corinthians
- Fluminense x Red Bull Bragantino
- Grêmio x América-MG
- Ferroviária x Bahia
- Palmeiras x Internacional
- Vitória x São Paulo
- Cruzeiro x Botafogo
- Santos x Juventude
- Mixto x Atlético-MG
15ª rodada
- Grêmio x Cruzeiro
- Juventude x Mixto
- Corinthians x Santos
- Ferroviária x Palmeiras
- Vitória x Internacional
- América-MG x Flamengo
- Atlético-MG x Bahia
- Botafogo x Fluminense
- São Paulo x Red Bull Bragantino
16ª rodada
- Fluminense x América-MG
- Internacional x Ferroviária
- Palmeiras x Juventude
- Red Bull Bragantino x Vitória
- Bahia x Corinthians
- Atlético-MG x Grêmio
- Botafogo x São Paulo
- Santos x Flamengo
- Mixto x Cruzeiro
17ª rodada
- Flamengo x Atlético-MG
- Grêmio x Botafogo
- Juventude x Bahia
- Corinthians x Internacional
- Ferroviária x Fluminense
- Vitória x Santos
- América-MG x Red Bull Bragantino
- Cruzeiro x Palmeiras
- São Paulo x Mixto
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias