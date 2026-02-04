Veja a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Capivariano

O Corinthians encerrou a preparação para enfrentar o Capivariano, em partida marcada para esta quinta-feira (5), na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Após um trabalho de força na academia e aquecimento no gramado, a comissão técnica aplicou dois exercícios táticos e trabalhou jogadas de bola parada. A expectativa é de que o Corinthians utilize uma equipe formada majoritariamente por reservas.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp.

Os principais nomes do time de Dorival Júnior, como Yuri Alberto, Memphis Depay, Carrillo e Gustavo Henrique, tendem a ser preservados, enquanto Matheus Pereira, Rodrigo Garro e Kaio César devem ser titulares.

Assim, a provável escalação do Corinthians é: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Matheus Pereira, Charles e Rodrigo Garro; Kaio César, Vitinho (Kayke) e Gui Negão.

Garro deve oportunidade no confronto (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Situação do Corinthians no Campeonato Paulista

O Corinthians chega embalado após a conquista da Supercopa Rei, diante do Flamengo, em Brasília. Agora, o clube vira a chave para o torneio regional, no qual soma duas vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe ocupa a sétima colocação, com oito pontos.

Já o Capivariano venceu dois jogos, empatou um e perdeu outros dois compromissos. O time aparece na 11ª posição, com sete pontos, e vem de derrota em casa para o Primavera.