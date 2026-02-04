Kaio César cita aprendizado fora do país e vê volta ao Corinthians como evolução

O atacante Kaio César retornou ao Brasil para defender as cores do Corinthians em 2026. Aos 21 anos, o jogador soma no currículo passagens por dois clubes fora do país.

continua após a publicidade

Revelado pelo Coritiba, o atleta atuou pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, além do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Durante a coletiva de apresentação no Timão, Kaio César negou que a volta ao futebol brasileiro neste momento da carreira represente um "passo para trás".

— Foi muito bom para mim, me fez evoluir muito (ir cedo para fora do Brasil). Quando saí do Coritiba era muito jovem, não tinha experiência. Hoje rodei, estou mais preparado para estar aqui. Não acho que voltei para o Corinthians porque não vinguei lá. Vir para o Corinthians nunca vai ser não vingar, é um clube gigante. Tenho certeza que não estou dando um passo para trás, estou dando um passo para frente — disse Kaio César.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A experiência no futebol internacional ainda cedo permitiu que Kaio César trabalhasse com nomes importantes do cenário mundial, como Jorge Jesus, ex-Flamengo, e Filippo Inzaghi, histórico do futebol italiano com passagens marcantes pelo Milan.

— Apesar da pouca idade, trabalhei com grandes treinadores, me ajudaram bastante. Jorge Jesus, Rui Borges, Inzaghi me ajudaram muito. Peguei bastante informação, apesar da pouca idade. Chego com uma boa bagagem para vestir essa camisa. Trabalhar com eles me deixou mais preparado — apontou.

continua após a publicidade

Kaio César foi apresentado oficialmente pelo Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Estreia com título

Kaio César comemorou o fato de a estreia ter sido marcada por um título. O atacante entrou no segundo tempo e deu uma assistência para Yuri Alberto, autor do segundo gol do clube na vitória por 2 a 0 do Corinthians contra o Flamengo, na final da Supercopa Rei.

— Fico muito feliz. Nem nos melhores sonhos eu pensava em chegar ao Corinthians e já ser campeão em um jogo. Tive um bom desempenho, pude ajudar os companheiros. Foi muito feliz para mim. O grupo me acolheu muito bem, fazia tempo que não me sentia como aqui, em casa. É um ambiente que todo mundo se gosta, todo mundo se ajuda. Fico muito feliz de ter chegado e conquistado título. É uma boa forma de começar o ano de forma positiva — comemorou.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Números de Kaio César na carreira

Kaio César pelo Corinthians

1 jogo (0 titular )

13 minutos jogados

1 assistência

2 grandes chances criadas

2 passes decisivos

1/1 passes longos certos

2/3 dribles certos

1 interceptação

1 corte

3/4 duelos ganhos

1 falta sofrida

Nota Sofascore 7.9

Kaio César pelo Vitória de Guimarães

47 jogos (34 titular) 4 gols 8 assistências 242 minutos para participar de gol 1.5 finalizações por jogo (0.6 no gol) 29.0 finalizações para marcar 1.0 passes decisivos por jogo 29% de conversão em grandes chances 8 grandes chances criadas 1.1 dribles certos por jogo 45% de eficiência nos duelos 1.8 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.01

Kaio César pelo Coritiba