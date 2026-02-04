Gabi Zanotti avaliou a campanha do Corinthians na Copa das Campeãs com orgulho e convicção de que o desempenho das Brabas foi além do vice-campeonato.

Líder dentro de campo, a meia destacou a competitividade do time diante das potências internacionais e também viveu um momento especial na carreira ao marcar no Emirates Stadium, em Londres, palco que até pouco tempo só fazia parte dos seus sonhos como espectadora. A capitã destacou que o time não foi superado em nenhum dos tempos disputados.

— No primeiro tempo contra o Gotham foi 0 a 0, no segundo ganhamos de 1 a 0. Contra o Arsenal, 1 a 1 no primeiro tempo e 2 a 2 no segundo — lembrou ela, em entrevista ao Lance!, durante desembarque das Brabas no Aeroporto de Guarulhos.

Para a camisa 10, o Corinthians mostrou em campo seu futebol, levou a identidade do futebol feminino brasileiro para o mundo e representou um clube "gigante, que merece respeito por onde passa", com direito a uma grande festa da torcida no estádio.

Apesar da frustração pela eliminação, Zanotti fez questão de separar desempenho e placar, de 3 a 2 para o Arsenal na decisão.

— Obviamente não tô feliz com o resultado, mas acho que o resultado não diz o que foram os nossos jogos — afirmou.

No aspecto pessoal, a meia também viveu um momento especial ao atuar em grandes palcos do futebol europeu. Fã declarada das ligas inglesas, ela contou que sempre imaginou estar no Emirates Stadium e que o sonho se tornou realidade.

— Poder fazer um gol lá, deslizar no gramado, é algo que até então eu só tinha visto na televisão — disse a camisa 10, classificando a experiência como incrível e marcante em sua carreira.

