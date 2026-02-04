menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Gabi Zanotti valoriza campanha do Corinthians e realiza sonho de comemorar gol no Emirates

Capitã alvinegra valorizou a projeção internacional do Timão

Giselly Correa Barata
Guarulhos (SP)
Dia 04/02/2026
18:01
Atualizado há 4 minutos
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: Gabi Zanotti of SC Corinthians shoots whilst under pressure from Kim Little of Arsenal during the FIFA Women's Champions Cup 2026 Final match between Arsenal Women FC and SC Corinthians at Arsenal Stadium on February 01, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
imagem cameraLONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: Gabi Zanotti of SC Corinthians shoots whilst under pressure from Kim Little of Arsenal during the FIFA Women's Champions Cup 2026 Final match between Arsenal Women FC and SC Corinthians at Arsenal Stadium on February 01, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
Gabi Zanotti avaliou a campanha do Corinthians na Copa das Campeãs com orgulho e convicção de que o desempenho das Brabas foi além do vice-campeonato.

Líder dentro de campo, a meia destacou a competitividade do time diante das potências internacionais e também viveu um momento especial na carreira ao marcar no Emirates Stadium, em Londres, palco que até pouco tempo só fazia parte dos seus sonhos como espectadora. A capitã destacou que o time não foi superado em nenhum dos tempos disputados.

— No primeiro tempo contra o Gotham foi 0 a 0, no segundo ganhamos de 1 a 0. Contra o Arsenal, 1 a 1 no primeiro tempo e 2 a 2 no segundo — lembrou ela, em entrevista ao Lance!, durante desembarque das Brabas no Aeroporto de Guarulhos.

Para a camisa 10, o Corinthians mostrou em campo seu futebol, levou a identidade do futebol feminino brasileiro para o mundo e representou um clube "gigante, que merece respeito por onde passa", com direito a uma grande festa da torcida no estádio.

Apesar da frustração pela eliminação, Zanotti fez questão de separar desempenho e placar, de 3 a 2 para o Arsenal na decisão.

— Obviamente não tô feliz com o resultado, mas acho que o resultado não diz o que foram os nossos jogos — afirmou.

No aspecto pessoal, a meia também viveu um momento especial ao atuar em grandes palcos do futebol europeu. Fã declarada das ligas inglesas, ela contou que sempre imaginou estar no Emirates Stadium e que o sonho se tornou realidade.

— Poder fazer um gol lá, deslizar no gramado, é algo que até então eu só tinha visto na televisão — disse a camisa 10, classificando a experiência como incrível e marcante em sua carreira.

Gabi Zanotti durante chegada do Corinthians no Emirates Stadium. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)
Gabi Zanotti durante chegada do Corinthians no Emirates Stadium. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

