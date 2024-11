Em meio a um processo que pode culminar com seu impeachment, o presidente do Corinthians Augusto defendeu a permanência do CEO do clube que foi contratado por ele, Fred Luz. Um dos alvos da oposição, Luz vem tendo seu trabalho questionado, mas recebeu o apoio público do gestor executivo corintiano, que trata como uma "questão de honra" lutar por sua permanência no clube.

- Eu que contratei Fred Luz, analisei, conversei. Foi aprovado por nós, contratamos para fazer consultoria, espero que ele continue, vai ficar no que depender de mim. Ninguém vai colocar faca no meu pescoço e dizer o que tenho que fazer. Eu vou profissionalizar o Corinthians. Eram 11 meses de direito de imagem, salário atrasado… Comemoramos todo mês que fazemos pagamento, porque não era assim - disse Melo em declaração na zona mista da Neo Química Arena.

A fala do presidente corintiano foi disparada em um mar de incertezas sobre o futuro de Augusto Melo no cargo. Nesta quinta-feira (28), o Conselho Deliberativo do Corinthians vai se reunir para votar o impeachment do gestor.

O processo que tramita no Parque São Jorge investigas possíveis ilegalidades na parceira entre o Timão e a casa de apostas "Vai de Bet", patrocinadora da equipe entre janeiro e junho deste ano. Ainda na zona mista após a vitória contra o Vasco, Augusto Melo falou sobre o apoio dos atletas do elenco para que ele siga na função e chegou a comparar o movimento com uma nova "Democracia Corinthiana".

- Foi histórico, eu acabei de falar para eles na roda: "Vocês já entraram para a história do Corinthians". Eu nunca vi isso no futebol, é a segunda democracia, e uma democracia em um momento muito bom, o Corinthians precisa disso - disse.