Augusto Melo fala em nova ‘Democracia Corinthiana’ e critica opositores

O Corinthians venceu o Vasco por 3 a 1 neste domingo (24), na Neo Química Arena, mas os bastidores do clube alvinegro foram o principal assunto após a partida. Augusto Melo, presidente do clube, comentou o processo de impeachment em que está envolvido e disparou contra os opositores.

- Se eu estou aqui, é porque Deus me colocou e não serão esses golpistas que vão me tirar daqui. Não são essas pessoas que tem abstinência de poder, esse é o nome, abstinência de poder. Eu nunca vi por metro quadrado tanto ciúmes de homem igual há no Corinthians - disparou o dirigente na zona mista.

Na quinta-feira (28), o Conselho Deliberativo do Corinthians vai se reunir para votar o impeachment de Augusto Melo. O processo que tramita no Parque São Jorge investigas possíveis ilegalidades na parceira entre o Timão e a casa de apostas "Vai de Bet", patrocinadora da equipe entre janeiro e junho.

O presidente do Timão valorizou a força prestada pelo elenco alvinegro, que manifestou apoio ao dirigente em comunicado conjunto postado nas redes sociais. Augusto Melo comparou a ação à "Democracia Corinthiana", movimento que aconteceu no clube na década de 1980 e defendia uma maior autonomia dos jogadores nas decisões do clube.

- Foi histórico, eu acabei de falar para eles na roda: "Vocês já entraram para a história do Corinthians". Eu nunca vi isso no futebol, é a segunda democracia, e uma democracia em um momento muito bom, o Corinthians precisa disso. Além disso, vimos o que eles estão fazendo dentro de campo - disse Augusto Melo.

Processo contra Augusto Melo

Caso o impeachment seja aprovado, na quinta-feira, em votação marcada para às 18h (de Brasília), o cargo de presidente do Corinthians será ocupado temporariamente por Osmar Stábile, primeiro vice-presidente do clube. Após a deliberação, o mandatário interino terá um mês para convocar uma eleição indireta.

Neste cenário, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Jr., ainda teria que marcar a data da Assembleia Geral com associados do clube, em até cinco dias, para concretizar o impeachment.

Eleito no final do ano passado, Augusto Melo possui mandato até 2026. Ao todo, são 302 conselheiros, mas nem todos comparecem às sessões no Parque São Jorge, sede social do Corinthians, no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo.