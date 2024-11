Corinthians reencontra ‘sequência vitoriosa’ na reta final do Brasileiro

O Corinthians segue a passos largos de concretizar uma virada de chave história no Campeonato Brasileiro. Após a vitória por 3 x 1 diante do Vasco, o Timão chegou a X jogos seguidos sem perder e já olha com muita clareza para uma vaga na pré-Libertadores do próximo ano. Na sua frente, apenas Bahia e Cruzeiro, que têm a mesma pontuação, com a ressalva que o time mineiro ainda joga atraso pela rodada. E a boa fase pode seguir para o time de Ramon Díaz, que enfrenta dois adversários em sequência que já foram vencidos neste Brasileirão.

Um deles é justamente o Bahia. Lá no primeiro turno, no segundo jogo sob o comando do técnico argentino, o Timão fez uma partida acirrada e saiu da Fonte Nova com os três pontos após vencer por 1 x 0. Antes, Díaz estreou com outra vitória, 2 x 1 contra o Criciúma. E é justamente essa dupla que encara o Corinthians nas próximas rodadas, o que mantém o otimismo do torcedor nesta reta final de Brasileirão.

Isso porque são adversários acessíveis. Primeiro, o Criciúma não vive boa fase em todo o segundo turno. Na época do primeiro confronto, frequentava a parte do meio da tabela, enquanto neste segundo turno faz campanha de G4. Por mais que a partida seja fora de casa, o time de Ramon Díaz tem tudo para sair do Heriberto Hülse pontuando.

Na sequência, dentro de casa, enfrenta um concorrente direto pela vaga na Libertadores. O Bahia também vive uma oscilação grande na comparação com o primeiro turno e hoje soma sete partidas seguidas sem vencer no Brasileiro. Antes do Corinthians, enfrenta o Cuiabá fora de casa. O resultado da partida pode aumentar a pressão ainda mais caso não vença ou motivar a equipe a disputar o jogo na Neo Química Arena de igual para igual.

O confronto com o tricolor baiano ganha um tempero a mais se o torcedor corintiano fizer o esforço de lembrar da temporada 2023. Também na Neo Química Arena, o Bahia, àquela altura já treinador por Rogério Ceni, aplicou um sonoro 5 x 1 no Timão, uma goleada que aconteceu às vésperas da eleição para presidência e gerou muita revolta nas arquibancadas. Parte de uma organizada do clube chegou a avançar em direção aos camarotes do estádio e precisou ser contida pela polícia naquela ocasião.

Neste ano, a partida pesa muito mais a favor do Corinthians. Caso vença o Criciúma e o Bahia tropece contra o Cuiabá, o alvinegro pode entrar em campo na próxima semana já com uma vantagem na pontuação e jogar um pouco menos pressionado, mais preocupado em manter a vantagem de pontos.

Desde a sequência contra a dupla na estreia de Ramon Díaz, o treinador soma 14 vitórias em 31 partidas, além de nove empates e oito derrotas.