Corinthians: Garro vira o líder de assistências do Brasileirão; veja a lista

O Corinthians venceu o Vasco por 3 a 1, neste domingo (24), pelo Campeonato Brasileiro. Gustavo Henrique, e Rodrigo Garro, duas vezes, marcaram os gols do Timão na Neo Química Arena. O argentino também foi responsável por um passe para o gol na partida e terminou o tempo regulamentar como capitão do time após a saída de Romero.

O argentino chegou a nove assistências na partida e lidera o ranking do quesito no Brasileirão junto a Estêvão, do Palmeiras.

Ranking de Assistências do Brasileirão 2024

1º - Rodrigo Garro - 9 assistências - Corinthians

1º - Estêvão - 9 assistências - Corinthians

3º - Matheus Pereira - 7 assistências - Cruzeiro

4º - Lucas Moura - 6 assistências - São Paulo

Rodrigo Garro marcou dois gols na vitória do Corinthians contra o Vasco da Gama (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

A fase de Rodrigo Garro

Além disso, marcou seu oitavo gol na competição nacional. Rodrigo Garro falou sobre a boa fase pessoal e valorizou o espírito coletivo do elenco.

- Protagonista é a equipe, acredito meu papel dentro do time é sempre tentar ajudar no que for preciso. Se for necessário ser capitão no lugar do Romero eu vou ser, tanto quanto bater escanteios, faltas e fazer gols. O importante é a união do grupo, estamos no momento de ter pé no chão e trabalhar - disse o jogador na zona mista.

Bom momento na tabela do Brasileirão

O jogo contra o Vasco marcou o sexto triunfo seguido do Corinthians na competição nacional. Nesta sequência estão vitórias sobre Athletico Paranaense, Cuiabá, Palmeiras, Vitórias, Cruzeiro, e agora, o clube carioca.

A arrancada fez o Timão saltar da 18ª posição na tabela, dentro da zona de rebaixamento, para o nono lugar, com 47 pontos. Com isso, o Corinthians alcançou a pontuação de corte, com base nas edições anteriores do torneio, para evitar o rebaixamento. Garro comemorou o atual momento do clube.

- O mais importante é que estou ajudando o clube a sair do momento ruim que vivia, saímos da zona de rebaixamento e que a torcida pode ficar tranquila que não vamos jogar a Série B no ano que vem. Para mim é um orgulho fazer parte disso, mas sabemos o tamanho do Corinthians e que o clube não pode passar por essas situações, os torcedores merecem que lutemos por títulos e vamos conseguir isso - finalizou o jogador.