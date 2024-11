Corinthians entra em semana decisiva para a permanência de Hugo Souza

O Corinthians tem até o sábado (30) para concretizar a contratação de Hugo Souza junto ao Flamengo. Emprestado pelo clube carioca até o final da temporada, o Timão exerceu o direito de compra definido no momento da transferência, e precisa decidir o método de pagamento de 800 mil euros (R$ 4,9 milhões) por 60% dos direitos federativos do atleta.

continua após a publicidade

➡️Emiliano, Garro e Gustavo Henrique voltam a defender Augusto Melo contra impeachment

O Flamengo recusou os últimos dois fiadores apresentados pelo Timão na negociação. Em outubro, o clube carioca não aceitou a Brax como garantia, mesma parceira no acordo do Corinthians por Matheuzinho, que possui uma parcela em atraso.

Na semana passada, o clube carioca recusou a proposta do Corinthians de incluir uma instituição financeira como garantia. Em entrevista ao "Meu Timão", Vinicius Cascone, diretor jurídico do clube alvinegro, revelou que pode acionar o Flamengo na justiça em caso de mais uma negativa por um fiador.

continua após a publicidade

- Eu posso judicializar a questão. Caso o Flamengo também resolva criar dificuldades, uma medida judicial resguarda o Corinthians nesse aspecto porque o contrato é muito claro e objetivo. O que o Flamengo precisa ter é uma garantia de pagamento palpável. No meu entendimento, o Corinthians já apresentou duas garantias que são possíveis - disse o diretor.

Hugo Souza possui contrato de empréstimo até o final deste ano (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Valores da negociação

Além dos 800 mil euros (R$ 4,9 milhões) por 60% dos direitos federativos do jogador, o Corinthians precisa pagar mais R$ 1,2 milhão ao Flamengo, referente ao empréstimo de Hugo Souza nesta temporada, e R$ 1,5 milhão em multas.

continua após a publicidade

No contrato de empréstimo entre as equipes, foi acordado que o Corinthians teria que pagar R$ 500 mil a cada vez que escalasse o goleiro contra o Flamengo, o que aconteceu em três oportunidades, uma vez no Brasileirão e duas na semifinal da Copa do Brasil.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians otimista

Neste domingo (24), após a vitória do Corinthians sobre o Vasco, Vinicius Cascone, diretor jurídico do clube, falou sobre a negociação envolvendo o atleta. Mesmo com pouco tempo para concretizar o negócio, o dirigente se mostrou otimista com o desfecho.

- O Corinthians tá terminando as tratativas para resolver essa questão do Hugo, vai finalizar nesta nessa semana, com final feliz, podem ficar tranquilos que nós vamos resolver, para garantir tanto a tranquilidade do atleta quanto da torcida - disse Vinicius Cascone em entrevista na Neo Química Arena.

O diretor rechaçou uma crise para encontrar fiadores e garantiu que o Corinthians possui garantias bancárias para manter o goleiro no elenco.

- Nós temos garantias bancárias para serem colocadas à disposição do Flamengo, mas a gente está discutindo todas as tratativas na mesa e nessa semana vamos resolver essa questão - finalizou.