São Paulo recua e desiste da contratação de Allan, do Flamengo

O São Paulo decidiu encerrar as tratativas por Allan, do Flamengo. O Lance! apurou que a diretoria entende não haver necessidade de avançar pela contratação neste momento e que, além disso, não se identificou com os moldes das propostas apresentadas pelo clube carioca.

O interesse do Tricolor vinha desde o fim do ano passado, período em que houve conversas iniciais entre as partes. As negociações, no entanto, ficaram paralisadas durante o momento de instabilidade política no clube, marcado pela possibilidade de impeachment de Julio Casares. Após o afastamento e a posterior renúncia de Casares, o tema voltou à pauta, mas acabou descartado.

Na última semana, antes do confronto entre as equipes, o Flamengo retomou as conversas e apresentou novas propostas envolvendo Marcos Antonio.

Nesse contexto, o nome de Allan voltou a ser citado. O São Paulo, porém, estabeleceu o valor de 25 milhões de euros, enquanto o Rubro-Negro sinalizou com uma oferta de 10 milhões de euros, além do volante. A composição não agradou, e o clube paulista optou por não seguir adiante.

Allan saiu do radar do São Paulo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

São Paulo está satisfeito com as negociações feitas

O São Paulo trouxe quatro reforços para esta temporada: Danielzinho, que está se destacando no meio-campo, Carlos Coronel, Matheus Dória - na zaga -, e aguarda os últimos detalhes para anunciar o lateral-direito Lucas Ramón. Até o momento, as necessidades principais foram atendidas.

O Lance! apurou que o Tricolor não planeja abrir novas negociações, pelo menos por enquanto. A ideia era manter o que já estava sendo visto, mas sem buscar novos nomes.

