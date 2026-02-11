Reforço do Corinthians tem histórico com ídolo do clube, astro do Barcelona e gol no Flamengo

O Corinthians tem acordo encaminhado com o meia Zakaria Labyad, de 32 anos. O jogador chega ao Timão após passagens pelo futebol europeu e asiático, além de ter defendido as seleções da Holanda e do Marrocos.

A chegada do atleta ganha ainda mais destaque após declaração do técnico Dorival Júnior, que afirmou "conhecer pouco" o jogador e revelou ter recebido informações sobre o meia por meio de Memphis Depay.

— O Zakaria não foi um pedido meu, mas estou aqui para treinar a equipe. Conheço pouco o atleta, tive algumas informações do Memphis. Que venha e possa acrescentar, será tratado muito bem. Não foi indicação minha, mas não tem problema algum. Será um atleta importante — disse Dorival.

Zakaria Labyad acertou com o Corinthians (Foto: Divulgação/Ajax)

Números na carreira

Zakaria Labyad nasceu na Holanda e atuou pelas categorias de base da seleção holandesa, mas optou por se naturalizar marroquino, país que já defendeu em partidas. Revelado pelo PSV, o meia conheceu e atuou ao lado de Memphis Depay, atual camisa 10 do Corinthians.

Pelo PSV, disputou 67 partidas, marcou 15 gols e deu 17 assistências. Em seguida, defendeu o Sporting, com 27 jogos, três gols e três passes decisivos, antes de ser emprestado ao Vitesse, clube pelo qual somou 53 partidas, 13 gols e cinco assistências. Na sequência, atuou pelo Sporting B, registrando 14 jogos, três gols e duas assistências.

Posteriormente, vestiu a camisa do Utrecht, em duas passagens, totalizando 76 partidas, 21 gols e 17 assistências, além de ter defendido o Ajax, com 54 jogos, 13 gols e 10 passes para gol. Na experiência mais recente na Ásia, atuou pelo Yunnan Yukun, onde fez 31 partidas, marcou seis gols e distribuiu nove assistências, antes de chegar ao Dalian Yingbo, clube pelo qual soma 25 jogos, seis gols e três assistências.

Fulham:

2 jogos

Utrecht B:

2 jogos

Marrocos:

6 jogos

Total:

357 jogos 81 gols 61 assistências

Jogo ao lado de ídolo do Corinthians e astro do Barcelona

Com a camisa do Sporting, Zakaria Labyad atuou ao lado do ex-volante Elias, ídolo do Corinthians. Foram, ao todo, oito partidas juntos pela equipe portuguesa, somando 258 minutos em campo.

Além de Elias, Zakaria Labyad jogou ao lado de outros brasileiros, como o ex-zagueiro Xandrão (12 jogos pelo Sporting), além de Antony (17 jogos) e David Neres (31 jogos), ambos pelo Ajax, inclusive em partidas da Liga dos Campeões.

Pelo Ajax, Zakaria Labyad também formou dupla no meio-campo com Frenkie de Jong, hoje astro e um dos capitães do Barcelona. Ao todo, ao lado do holandês, foram 15 jogos.

Gol no Flamengo

O meia também tem outro histórico contra brasileiros. Em 2019, durante a disputa da Flórida Cup, o jogador marcou dois gols diante do Flamengo. O primeiro saiu no tempo normal, após finalização de fora da área. O segundo foi convertido na decisão por pênaltis.

Na ocasião, o Flamengo iniciou a temporada de 2019 com uma vitória nos pênaltis sobre o Ajax, por 4 a 3, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar.

