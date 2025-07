Conselho do Corinthians registra boletim após vazamento de fatura corporativa

Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, emitiu uma nota oficial sobre o vazamento de faturas antigas do clube, que revelam gastos indevidos de ex-dirigentes, como Andrés Sanchez, entre 2019 e 2023.

continua após a publicidade

As divulgações ganharam notoriedade nas redes sociais, após perfis denunciarem gastos indevidos de ex-presidentes do clube. No último dia 11, Andrés Sanchez admitiu ter gasto cerca de R$ 9 mil com o cartão corporativo do Corinthians durante uma viagem ao Rio Grande do Norte, em 2020, período em que estava licenciado do cargo de presidente.

Ofícios e 'julgamento'

Após o caso, diversos conselheiros, e associados do clube alvinegro, passaram a enviar ofícios ao Conselho Deliberativo exigindo uma punição para Andrés Sanchez. Em carta, a equipe de Tuma declarou que todos os pedidos foram recebidos.

continua após a publicidade

A partir disto, o órgão é responsável por encaminhar o caso à Comissão de Ética, que apura o caso, com direito a defesa do acusado, como um julgamento, e posteriormente as consequências são debatidas no Conselho Deliberativo.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Corinthians divulgou um comunicado sobre faturas do cartão (Foto: Divulgação/Corinthians)

Vazamento

No comunicado, Romeu Tuma Jr. afirma que solicitou a preservação dos documentos financeiros do Corinthians relativos aos últimos sete anos. Durante esse processo, foi constatado que parte do material foi subtraída nos incidentes de 31 de maio, quando Augusto Melo e aliados invadiram a sala da presidência e exigiram sua recondução ao cargo, do qual está afastado desde o dia 26, por decisão do Conselho Deliberativo.

continua após a publicidade

Representantes do órgão acusam o ex-presidente de envolvimento nos vazamentos das informações, e a atual diretoria registrou um boletim de ocorrência na Polícia. O Conselho Deliberativo permanece em contato com a Presidência para apurar a extensão do furto e acompanhar o andamento das investigações conduzidas pela Polícia Civil.

Nota da Presidência do Conselho Deliberativo

"A Presidência do Conselho Deliberativo do Sport Club Corinthians Paulista informa que desde o dia 14/07/25 vem recebendo ofícios com pedidos de análise do uso do cartão de crédito corporativo da instituição pelo ex-presidente Andrés Sanchez no ano de 2020 (quando era Presidente da Diretoria) e as devidas providências decorrentes disso. Nenhum ofício foi recusado. Todos foram recebidos e protocolados ao serem entregues presencialmente na secretaria do Conselho Deliberativo, no Parque São Jorge.

Por ocasião desses ofícios, Romeu Tuma Jr., presidente do CD, solicitou à Diretoria que preservasse todos os documentos correspondentes e de suporte dos últimos 7 (sete) anos quando, em resposta, foi informado de que houve subtração de documentos de controle de despesas de dentro do clube, durante incidente em 31 de maio, com o consequente registro do devido boletim de ocorrências sendo lavrado pela atual Diretoria. O CD permanece em contato com a Presidência a respeito da extensão do furto e do avanço das investigações junto à Polícia Civil.

Sobre os ofícios apresentados com relação a um Conselheiro – Andrés Sanchez é Conselheiro Vitalício – o Estatuto prevê que os requerimentos têm de ser encaminhados para a Presidência do Conselho Deliberativo, que analisa a admissibilidade e os envia para a Comissão de Ética do Conselho Deliberativo. Depois da devida apuração e do devido processo legal e amplo direito de defesa e contraditório, a comissão de Ética entregará seu parecer final para que o Conselho Deliberativo encaminhe as medidas necessárias, sendo o seu Plenário a última instância de julgamento.

Vale destacar que no caso específico dos pedidos referentes à análise do uso do cartão de crédito corporativo por Andrés Sanchez, esta Presidência do CD está analisando todos os pedidos para verificar a viabilidade de unificação em um só processo, evitando-se decisões contraditórias e buscando-se maior agilidade nas apurações - que deverão ser amplas para analisar também se houve imperícia na fiscalização. Não há nada que deixará de ser apurado, e teremos todas as garantias a fim de preservar a ordem, segurança jurídica e celeridade na questão."