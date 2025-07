O Botafogo venceu o Sport por 1 a 0, no domingo (20), pela 15ª rodada no Brasileirão. A vitória alcançada na Ilha do Retiro deixou o time carioca na quinta posição, colado no G-4, com a mesma pontuação do Palmeiras, primeiro rival à sua frente.

Após alcançar o resultado positivo, o Botafogo terá um momento raro no futebol brasileiro. O time carioca terá quase uma semana sem jogos, com tempo de sobra para que Davide Ancelotti conheça melhor o time Alvinegro.

A semana tranquila acontece porque o jogo com o Grêmio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi adiado. O time gaúcho disputa o playoff da Sul-Americana com o Alianza Lima na quarta-feira (23). Com isso, o Botafogo só volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Corinthians pela 17ª rodada do Brasileirão. Após a vitória sobre o Sport, Davide Ancelotti falou sobre a próxima semana.

— É importante ter uma semana, porque precisamos disso, a comissão técnica precisa disso para poder dar informações ao time. Vai ser importante poder preparar o jogo contra o Corinthians em cinco treinamentos — falou.

Desde a sua chegada, o treinador Davide Ancelotti não teve muito tempo para treinar os jogadores. Ele foi anunciado pelo Botafogo no dia 8 de julho e começou a trabalhar com os atletas no dia seguinte. Desde então, o Alvinegro disputou três jogos em 12 dias e a maior sequência que Ancelotti teve para trabalhar com os atletas foi de três dias no intervalo entre os jogos.

Botafogo x Corinthians no próximo final de semana

Botafogo e Corinthians se enfrentam pela 17ª rodada do Brasileirão no sábado (26), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O jogo está marcado para começar às 18h30 (de Brasília). Se vencer o duelo, o Alvinegro chegará aos 28 pontos e seguirá colado no G-4 da competição.

Davide Ancelotti já tem um desfalque certo para a partida. O capitão Marlon Freitas levou o terceiro cartão amarelo contra o Sport e não enfrentará o Corinthians. Por outro lado, Allan e Savarino, que foram desfalque no jogo contra o time do Recife, devem estar à disposição do treinador italiano.