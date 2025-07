Corinthians segura retorno de Yuri Alberto mesmo com ‘dependência’

O Corinthians segue com o desfalque de Yuri Alberto. O atacante não esteve em campo na derrota por 2 a 0 contra o São Paulo, neste sábado (19), em duelo realizado no MorumBis. Fora desde o dia 24 de maio, no empate contra o Atlético-MG, o jogador se recupera de uma fratura na região lombar.

O atacante Yuri Alberto realiza transição física há cerca de duas semanas, participa de parte das atividades com bola e já treina com os colegas. Ainda assim, seu retorno aos jogos segue distante.

A equipe do jogador defende que ele só volte a atuar quando estiver 100% recuperado da fratura no processo transverso da vértebra L1, do lado direito da região lombar. O técnico Dorival Júnior concorda com a conduta e afirmou que o camisa 9 deve continuar como desfalque no duelo com o Cruzeiro, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

— Ainda não, ele já voltou, tem feito trabalhos, agora tem que respeitar os protocolos que consideram determinado período de tempo para uma recuperação, enquanto não finalizarem esses protocolos, enquanto não bater esse tempo, não tem como fazer, porque aí você estaria expondo o atleta e o próprio departamento médico do clube — disse o treinador em entrevista coletiva na zona mista do MorumBis.

Atacante não entra em campo desde o final de maio (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Baixa no Corinthians

Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians na temporada, com 13 gols. A expectativa é que o atacante esteja disponível para o clássico contra o Palmeiras, no dia 30, na Neo Química Arena, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Desde que chegou ao clube, em abril, o técnico Dorival Júnior ainda não conseguiu escalar Memphis, Garro e Yuri Alberto juntos.

— Temos um jogador que é fundamental para que tudo isso dê certo, se chama Yuri Alberto. Nós estamos tentando reequilibrar a equipe com Memphis, o retorno do Rodrigo (Garro), que tenta voltar a uma normalidade após semanas de fora, foi sua terceira partida após longo tempo parado, Memphis também, após uma lesão que o tirou por muito tempo, e agora não temos o atleta que é responsável pela maioria dos nossos gols — completou Dorival Júnior.