Comentaristas reprovam decisão de Dorival com Memphis no Majestoso

O Corinthians perdeu para o São Paulo por 2 a 0, no último sábado (19), no Morumbis, pela 15ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o técnico Dorival Júnior optou por tirar Memphis Depay durante o intervalo da partida. A decisão foi questionada pelos comentaristas Sérgio Xavier Filho e Ricardinho, durante a transmissão da partida pelo Sportv.

A substituíção aconteceu durante o intervalo do confronto. Na ocasião, o Corinthians já perdia por dois gols de desvantagem. Memphis saiu para a entrada de Gui Negão, joia da base do Timão.

- Com todo respeito ao Gui Negão, mas essa substituição não faz muito sentido. Um jogador com o investimento que o Corinthians teve no Memphis, um atleta decisivo, você tirar. Não sei se tem uma crise à vista aí. Até pelo fato dele não voltar para o banco de reservas - disse Serginho, antes de ser completado pelo companheiro de transmissão.

- Independentemente de investimento, o quanto ele custa ou não, vou falar de questão técnica. Por mais que o Memphis não estivesse bem, ele é o melhor jogador de ataque que o Corinthians tem. Você perdendo o jogo, não pode abrir mão - concluiu Ricardinho.

São Paulo x Corinthians

Em campo, a equipe de Hernán Crespo dominou a de Dorival Júnior. A vitória foi construída no primeiro tempo, quando Luciano balançou as redes duas vezes. A primeira aconteceu aos 31 minutos, quando o camisa 10, recebeu um passe de André Silva para invadir a área e chutar cruzado para o fundo das redes. A finalização foi indefensável para o goleiro Hugo Souza.

O segundo gol aconteceu minutos depois. o cronômetro marcava 34', quando Arboleda lançou Wendell pela ponta esquerda, que avançou e bateu cruzado para o meio da área. Lá estava Luciano, que de carrinho antecipou a trajetória da bola para marcar.

No segundo tempo, o São Paulo seguiu com o domínio em campo e teve uma oportunidade de aplicar uma goleada histórica no clássico. Contudo, a equipe Tricolor pecou na precisão. Com a vitória, o Tricolor somou 16 pontos e assumiu a 13ª colocação. Por outro lado, o Corinthians permaneceu com 19, estando na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro.