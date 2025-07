Ingressos de Corinthians x Cruzeiro: veja como cruzeirense pode comprar

O torcedor do Cruzeiro já pode comprar ingresso para o jogo contra o Corinthians, quarta-feira (23), às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o bom momento vivido pela Raposa na temporada, a expectativa é de que a torcida celeste lote o setor destinado a visitantes no estádio de Itaquera.

A comercialização do ingresso para o torcedor do Cruzeiro é feita de forma online, pelo site fieltorcedor.com.br. A venda ficará aberta até as 7h30 do dia do jogo, quarta-feira (23), ou enquanto houver disponibilidade da carga para o setor visitante.

O preço é de R$ 170, (a inteira) e R$ 85 (a meia), e há limite de compra de um ingresso por CPF. A entrada do setor visitante é pelo portão G, e a abertura será com duas antes de antecedência, às 17h30.

Torcedor do Cruzeiro tem de cadastrar biometria facial

Assim como nos jogos anteriores, desde a retomada do Campeonato Brasileiro, após a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa, o torcedor terá de cadastrar a biometria facial para adquirir o bilhete e ter acesso à Neo Química Arena. O cadastramento também é feito pelo site Fiel Torcedor.

Ao acessar o site Fiel Torcedor, o torcedor deverá fazer seu cadastro (caso ainda não tenha). Após preencher todos os dados, será direcionado para a página de registro da biometria facial, item que é obrigatório. Com o cadastramento facial feito, basta clicar em 'Trocar para categorias inclusivas ou outras' e selecionar a Categoria Visitante. Dessa forma, o torcedor cruzeirense estará habilitado a comprar o ingresso para o jogo do Cruzeiro contra o Corinthians.

Técnico do Cruzeiro agradece apoio do torcedor

Mineirão recebeu quase 53 mil torcedores domingo (20) (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O técnico Leonardo Jardim tem destacado a importância da torcida do Cruzeiro para a boa campanha da equipe. Depois da goleada sobre o Juventude, domingo (20), no Mineirão, o treinador agradeceu o apoio do torcedor cruzeirense:

- Tenho que parabenizar a torcida. Com 50 mil, é sempre mais fácil, independentemente do adversário. Para nós, é muito importante que a torcida vá nos apoiar nesses jogos contra adversários da parte debaixo da tabela. Nos jogos grandes, já sabemos que vamos ter o estádio cheio, mas temos que ter essa mentalidade nos jogos pequenos. É importante ter a torcida ao nosso lado – comentou.

O público presente no Mineirão, no domingo (20), foi de quase 53 mil pessoas. Na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã, os cruzeirenses esgotaram os ingressos para o setor visitante. Foram mais de 2.500 torcedores presentes no estádio.