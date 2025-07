Andrés Sanchez admite uso de cartão do Corinthians para gastos pessoais

Andrés Sanchez confirmou que usou o cartão corporativo do Corinthians para gastos pessoais em 2020, quando ainda era presidente do clube alvinegro. O ex-dirigente prometeu reembolsar os cofres do Timão e alega que se confundiu.

A informação foi noticiada pelo 'Marco Bello'. O cartão foi utilizado em uma viagem do réveillon de 2020. Na fatura constam diversos pagamentos em compras feitas em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, onde o ex-presidente viajou no final do ano. Cerca de R$ 9.416 foram gastos em itens da viagem como passeio de barco, hospedagem e restaurantes. Ainda há outros gastos no mesmo cartão que não tem relação com o futebol, como salão de cabeleireiro, mas sem valor definido.

Andrés Sanchez alegou que usou o cartão do Corinthians por engano, após confundi-lo com o seu pessoal, já que ambos são do mesmo banco. Além disso, afirmou que o Conselho Fiscal do clube, responsável por acompanhar as operações, não o notificou para que o reembolso fosse realizado, e promete fazê-lo agora.

Ex-presidente do Corinthians admitiu que usou o cartão corporativo para quitar despesas pessoais (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

História no Corinthians

Andrés Sanchez foi presidente do Timão em dois mandatos, entre 2007 e 2011, e posteriormente entre 2018 e 2020. Atualmente, é conselheiro vitalício do Corinthians e ocupa uma cadeira do Conselho de Orientação (CORI).

O dirigente é um dos principais nomes da política do Corinthians neste século, e por muitos anos, foi o homem forte e principal cabo eleitoral da chapa Renovação e Transparência, que governou o clube alvinegro por 16 anos.

A confissão de Andrés Sanchez movimentou os bastidores políticos do Corinthians. Augusto Melo, presidente afastado por impeachment, defende que o ex-mandatário pode voltar ao poder caso a Assembleia Geral dos associados, marcada para o dia 9 de agosto, não referende sua destituição. O caso envolvendo Andrés se tornou uma das principais bandeiras políticas de Augusto.