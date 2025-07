Agenda L!: curtinhas do Corinthians do dia 21/07/2025

O Corinthians se prepara para o confronto contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (23), pelo Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no último sábado (19), no Morumbis, a equipe alvinegra volta a treinar nesta segunda-feira (21), com foco na preparação.

Agenda do Corinthians

O Corinthians se reapresenta na manhã desta segunda-feira (21), no CT Dr. Joaquim Grava, e inicia a preparação para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. O Timão volta a campo na quarta-feira (23), quando enfrenta o Cruzeiro, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Recuperação

Yuri Alberto segue em fase de transição física no Corinthians, com o clube evitando pressa no retorno do atacante. A ideia é garantir que ele volte 100% recuperado para os próximos compromissos, especialmente o clássico contra o Palmeiras.

Posição na tabela

O Corinthians ocupa atualmente a décima colocação no Campeonato Brasileiro, com 19 pontos conquistados em 15 rodadas. A campanha até aqui soma cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas, refletindo a instabilidade da equipe na competição.

