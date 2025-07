Daronco diz que não ouviu cantos homofóbicos de torcida do São Paulo em clássico

O São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 0 neste sábado (19), pelo Campeonato Brasileiro. A partida no MorumBis foi marcada pela festa da torcida tricolor, mas, nos minutos finais, parte dos são-paulinos entoou cantos homofóbicos em provocação ao rival.

Segundo o Regulamento Geral de Competições da CBF e o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), cantos homofóbicos podem resultar em advertência, multa de até R$ 500 mil (dobrada em caso de reincidência), perda de mando de campo e até perda de pontos. Torcedores identificados também podem ser punidos com suspensão e proibição de frequentar estádios por até 720 dias.

Após a partida, em contato com a reportagem do Lance!, o árbitro da partida, Anderson Daronco, confessou que não assinalou o incidente na súmula por não ter escutado as ofensas homofóbicas na música da torcida do São Paulo, cantada sob o ritmo do hit argentino "Decime que se siente".

Daronco apitou partida entre São Paulo e Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Conflitos recorrentes

No Campeonato Brasileiro de 2023, o Corinthians foi punido com a realização de uma partida com portões fechados após sua torcida entoar cânticos de teor homofóbico contra o São Paulo, em jogo disputado na Neo Química Arena.

A decisão foi baseada no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de atos discriminatórios e proíbe “praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”. O Corinthians atuou sem torcida na vitória por 3 a 1 contra o Vasco da Gama.

Em junho deste ano, a diretoria alvinegra questionou a CBF e o STJD após o Palmeiras ser punido por gritos homofóbicos de sua torcida contra o atacante Romero, no Derby realizado na Arena Barueri, vencido pelo Verdão por 2 a 0. A penalidade financeira aplicada foi de R$ 80 mil.