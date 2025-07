Passada a vitória fora de casa sobre o Sport, o Botafogo já vira a chave e foca na semana livre de treino para enfrentar o Corinthians, no sábado (26), no Nilton Santos. Para o duelo, o técnico Davide Ancelotti tem mais uma preocupação além das dúvidas no meio-campo.

Capitão e referência técnica da equipe, Marlon Freitas recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão contra o Timão. Isso aumenta a dor de cabeça para montagem do time tendo em vista os desfalques no último compromisso.

Contra o Sport, Ancelotti não contou com o experiente Allan, que ficou no Rio de Janeiro devido a dores musculares, assim como Savarino, meia-atacante - Gregore, vale lembrar, foi vendido ao Al-Rayyan, do Catar. O setor de meio-campo teve Marlon Freitas e Newton, com Joaquín Correa e posteriormente Álvaro Montoro na função de meia armador.

Para o duelo com o Timão, fica a expectativa pela estreia do recém-contratado Danilo. O volante, que chega do Nottingham Forest, da Inglaterra, carece de regularização na CBF para poder atuar.

Outras opções do elenco não devem ficar à disposição, como Patrick de Paula e Danilo Barbosa. O Botafogo tem ofertas para negocias os dois volantes, sendo o segundo o mais cobiçado no momento - há propostas da Série A do Brasileirão e do Oriente Médio.