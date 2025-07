Em crise, Dorival Júnior iguala melhor início entre técnicos recentes do Corinthians

Dorival Júnior enfrenta um momento de instabilidade no Corinthians. A derrota por 2 a 0 contra o São Paulo, e a decisão do treinador de substituir Memphis no intervalo da partida dividiu a torcida sobre a permanência do técnico.

Contratado no final de abril, o treinador chegou com a missão de substituir Ramón Díaz, treinador que conquistou o título do Paulistão no início do ano. Apesar das críticas, Dorival Júnior, ao lado de António Oliveira, tem o melhor início entre os últimos cinco técnicos que comandaram o Corinthians.

O treinador conquistou seis vitórias, empatou quatro vezes e foi derrotado em outras quatro oportunidades nos primeiros 14 jogos. É o melhor desempenho nos primeiros 14 jogos Considerando o começo do trabalho de Luxemburgo, Mano Menezes, António Oliveira e Ramón Díaz.

António Oliveira, que treinou o Corinthians nos primeiros meses de 2024 tem um retrospecto idêntico, mas a maioria de suas vitórias foram no Campeonato Paulista, enquanto Dorival Júnior assumiu a equipe durante o Brasileirão. O treinador esteve a frente do clube alvinegro na eliminação precoce na primeira fase da Sul-Americana.

Aproveitamento dos últimos treinadores do Corinthians nos primeiros 14 jogos

Dorival Júnior – 6V, 4E, 4D – 52,4%

– 6V, 4E, 4D – António Oliveira – 6V, 4E, 4D – 52,4%

– 6V, 4E, 4D – Ramon Díaz – 5V, 5E, 4D – 47,6%

– 5V, 5E, 4D – Mano Menezes – 4V, 5E, 5D – 40,5%

– 4V, 5E, 5D – Vanderlei Luxemburgo – 3V, 4E, 7D – 31,0%

Permanência

O Corinthians ainda tem paciência com Dorival Júnior. Contratado recentemente, o técnico ainda tem a confiança da diretoria, pelo pouco tempo de trabalho, e pelo investimento feito. No momento de sua contratação, houve a promessa de contratações, o que ainda não aconteceu.

A próxima chance para Dorival Júnior recuperar a confiança da torcida é na quarta-feira (23), contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena. Atualmente, o Corinthians é o décimo colocado no Brasileirão, e encara o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil.