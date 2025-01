Como o apoio dos Gaviões impactou a política do Corinthians às vésperas da votação do impeachment

O clima está quente na política do Corinthians. Com a votação para o impeachment de Augusto Melo marcada para segunda-feira (20), no Parque São Jorge, diretoria e oposição vivem os últimos momentos para garantir votos, e assim, conseguir os seus objetivos.

A maioria simples dos votos dos 302 conselheiros definirá o futuro de Augusto Melo, podendo resultar no afastamento imediato ou no fim do processo de impeachment. Na primeira votação, no dia 2 de dezembro, o dirigente conseguiu uma liminar impedindo o pleito, mas confiar que a medida irá se repetir é uma aposta de risco.

Com isso, Augusto Melo joga todas as fichas para atrair opositores, de passeios no CT até afastamento de um desafeto da oposição, Marcelinho. Em meio a esse turbilhão, a diretoria ganhou um trunfo: o apoio declarado dos Gaviões da Fiel.

Assim como foi no dia 2 de dezembro, a torcida organizada do Corinthians emitiu uma nota oficial declarando apoio à Augusto Melo e convocando sócios a acompanhar a votação no Parque São Jorge, sede social do clube e onde ocorrerá o pleito. Os Gaviões da Fiel afirmam que esperam a conclusão do inquérito que investiga corrupção na relação entre o Timão e a ex-patrocinadora Vai De Bet.

A decisão não pegou ninguém de surpresa, pois a torcida já havia demonstrado seu posicionamento no dia 2 de dezembro, quando compareceu em grande número. No entanto, internamente, havia quem acreditasse que o apoio teria menos adesão. Na primeira votação, o Corinthians disputava uma vaga para a Pré-Libertadores, e a cerimônia foi vista por alguns torcedores como prejudicial aos objetivos do time na temporada.

última votação foi marcada por protestos da torcida (Foto: Ulisses Lopresti/Lance)

A reação de posição e oposição

Internamente, apoiadores da atual direção acreditam que o respaldo público da principal torcida organizada do clube pode servir como uma validação não de Augusto Melo, mas sim dos conselheiros que defendem o presidente. Assim, esse suporte pode funcionar como um poder de convencimento para membros do órgão que estão indecisos ou que não querem enfrentar rejeição.

Do outro lado, a notícia não pegou a oposição de surpresa e o movimento da torcida foi visto como algo natural visto as últimas manifestações. Entretanto, houve quem decidiu bater de frente. Em discussão na rede social X, Rubão, ex-diretor de futebol da gestão Augusto Melo e atual opositor, criticou a atuação da torcida organizada.

A mensagem dos Gaviões:

"Rubão, quando você se reuniu com os Gaviões prometeu apresentar provas. Até agora nada, estamos te esperando, A única coisa concreta que apresentou foi o elenco que contratou no primeiro semestre que quase nos levou ao rebaixamento. Fique tranquilo, queremos mesmo te encontrar"

Resposta de Rubão

"Vocês não são burros!! Eu estou esperando vocês!! Seu presidente, seu vice e o conselho sabe. Se vocês estão defendendo bandido o problema é de vocês. O conselho do Corinthians não vai abaixar a cabeça para vocês. Agora é a hora de saber quem está usando o Corinthians e quem está trabalhando por ele. Podem vir que estamos esperando vocês"

(Reprodução/X)

Detalhes do pleito

Convocada pelo Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians para a próxima segunda-feira (20), a primeira chamada da votação será às 18h (de Brasília), e a segunda uma hora depois. O pleito será realizada de maneira secreta pelos 302 conselheiros do clube.

Caso a maioria simples aprove o impeachment de Augusto Melo, o dirigente será afastado imediatamente até a realização de uma assembleia-geral, onde os sócios terão direito a voto e podem barrar o processo. Até lá, o cargo seria assumido temporariamente por Osmar Stábile, primeiro vice-presidente do clube.