Memphis surpreende comissão e deve ter retorno antecipado no Corinthians

O Corinthians entra em campo neste domingo (19), contra o Velo Clube, às 18h30 (de Brasília), na primeira partida da equipe na Neo Química Arena nesta temporada. Ramón Díaz deve seguir com o planejamento de poupar os titulares, mas Memphis pode ser uma novidade.

continua após a publicidade

➡️Saiba como será a votação do impeachment de Augusto Melo no Corinthians

Nesta semana, o holandês ficou fora de algumas atividades no campo junto aos companheiros visando uma recuperação para a temporada. O elenco se reapresentou no dia 7 de janeiro, e a comissão técnica acredita que ele deveria ter um cuidado especial para não arriscar se lesionar nos primeiros jogos do Paulistão.

Na quarta-feira (15), véspera da estreia do Corinthians no Paulistão, o jogador ficou de fora do jogo-treino contra o União Barbarense, realizado no CT Joaquim Grava, vencido pelo Timão por 4 a 1. No período da tarde, Memphis permaneceu na academia durante o treino aberto à imprensa.

continua após a publicidade

Devido a esses cuidados, o jogador não foi relacionado por Ramón Díaz para o confronto contra o RB Bragantino, na quinta-feira (16). Com a equipe reserva, o Corinthians venceu o adversário por 2 a 1, com gols de Talles Magno e Pedro Raul, na estreia do Campeonato Paulista, em Bragança Paulista.

Memphis em ação pelo Corinthians (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Surpresa nos treinos

Após o jogo, Memphis participou das últimas atividades no CT Joaquim Grava. Segundo informações da 'Itatiaia', a comissão técnica do Corinthians se surpreendeu com a forma física do holandês e pode antecipar seu retorno aos gramados.

continua após a publicidade

A ideia inicial era poupar os jogadores nas primeiras rodadas e promover a entrada dos titulares que terminaram o último Brasileirão ao longo dos jogos. Na primeira partida da temporada, Yuri Alberto, Carrillo e Matheuzinho entraram no decorrer do confronto.

A comissão técnica do Corinthians avalia relacionar Memphis para a partida deste domingo (19), contra o Velo Clube, logo na segunda rodada do Paulistão. Em entrevista coletiva concedida na última quinta-feira (16), após vitória do Timão sobre o RB Bragantino, Ramón Díaz valorizou a importância de escalar atletas que 'agradem o público'.

— Sabemos que dentro de 48 horas vamos ter que jogar de novo. Vamos armar uma equipe que o público goste. A ver como se recupera Memphis, como estará Garro, Coronado. Esperamos armar um bom grupo, temos um bom grupo. Vamos jogar duas vezes em casa e queremos ganhar — falou o técnico.

Reforço para o Corinthians

O holandês foi um dos destaques do Timão na última temporada. Contratado em setembro, quando o clube ocupava a zona de rebaixamento do Brasileirão, Memphis foi fundamental para uma reviravolta do time no torneio.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Ao todo, o jogador disputou 14 partidas pelo Timão, sendo 11 como titular. Nestas partidas, o Corinthians teve 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de 76,19% dos pontos disputados. Memphis marcou sete gols.