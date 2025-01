O Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians votará o impeachment de Augusto Melo na próxima segunda-feira (20), no Parque São Jorge. A convocação foi feita por Romeu Tuma Jr. e, caso aprovada pela maioria dos membros, pode destituir o dirigente do cargo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A votação estava prevista para ocorrer no dia 2 de dezembro, mas Augusto Melo obteve uma liminar na justiça que impediu o pleito. O mecanismo judicial foi derrubado apenas dez dias depois, e os membros do conselho aguardaram o início do ano para remarcar a sessão.

Decisão 'amarga'

Augusto Melo ganhou tempo para articular com opositores em busca de apoio. Nesta quinta-feira (16), a diretoria do Corinthians afastou Marcelo Mariano, conhecido como Marcelinho, motivada por pressão nos bastidores sobre as investigações sobre o patrocínio da VaideBet com o Corinthians, relação investigada pela polícia por corrupção e lavagem de dinheiro.

continua após a publicidade

Internamente, Marcelinho, braço direito de Augusto Melo desde sua posse, é apontado como responsável por ordenar pagamentos de comissão por intermediação à Rede Social Media Design LTDA, de Alex Cassundé, que nega ter exercido este papel.

As denúncias começaram em meados do ano passado, mas Augusto Melo sempre esteve determinado a garantir a permanência do parceiro, inclusive o elogiando publicamente, fato que desencadeou no afastamento de diversos diretores, como o jurídico Yun Ki Lee, e o financeiro, Rozzalah Santoro.

continua após a publicidade

Augusto Melo preside o Timão desde o começo do ano (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Ação com jogadores

Augusto Melo convidou conselheiros para conhecer os jogadores no último sábado (11), no CT Joaquim Grava, em uma prática incomum em outras gestões, que surpreendeu até mesmo sócios do clube. A explicação oficial da diretoria foi de que o evento serviu como uma apresentação da temporada. Entre os convidados estavam também membros da oposição ao presidente.

Conselheiros estiveram no CT Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Eleição apertada

Augusto Melo vivia em lua de mel com a torcida na data da primeira votação do impeachment. Em campo, o Corinthians somava vitórias, se afastava da zona de rebaixamento e se aproximava da classificação à Libertadores, o que acabou conquistando ao final do Brasileirão.

Fora de campo, começava a campanha da vaquinha para pagar a dívida de R$ 700 milhões do Corinthians com a Caixa referente à Neo Química Arena. A decisão do Conselho Deliberativo (CD) de votar o impeachment foi bastante criticada por parte dos torcedores, que acreditava que poderia tumultuar a equipe em um momento importante. A opinião pública acabou indo a favor de Augusto Melo, que contou com apoio de torcidas organizadas na porta do Parque São Jorge no dia do pleito.

➡️Corinthians esclarece gasto de R$ 43 mil com cartão corporativo em restaurante

Passado pouco mais de um mês, conselheiros da situação temem que a euforia do torcedor possa ter abaixado e que o dia da votação será mais tranquilo, sem tanta pressão na oposição. Segundo informações da 'Trivela', a oposição chegou a tentar uma votação online, com o argumento de evitar confusão, mas a ideia foi rechaçada pela maioria dos conselheiros.