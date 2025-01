Saiba como será a votação do impeachment de Augusto Melo no Corinthians

A votação para o impeachment de Augusto Melo do cargo de presidente do Corinthians está marcada para a próxima segunda-feira (20), no Parque São Jorge, sede social do clube. O pleito pode resultar no afastamento imediato do mandatário do Timão.

Convocada pelo Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians, a primeira chamada da votação será às 18h (de Brasília), e a segunda uma hora depois. O pleito será realizada de maneira secreta pelos 302 conselheiros do clube.

Caso a maioria simples aprove o impeachment de Augusto Melo, o dirigente será afastado imediatamente até a realização de uma assembleia-geral, onde os sócios terão direito a voto e podem barrar o processo. Até lá, o cargo seria assumido temporariamente por Osmar Stábile, primeiro vice-presidente do clube.

O responsável pela convocação da assembleia-geral dos sócios é o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr., que teria cinco dias para agendar o pleito. Caso o impeachment também seja aprovado nessa fase, o mandatário interino teria um mês para organizar uma eleição indireta.

Por outro lado, se o impeachment for rejeitado pela maioria do CD, Augusto Melo não poderá ser afastado do cargo até que um novo pedido seja elaborado por conselheiros às autoridades do clube alvinegro.

Investigação no Conselho de Ética

O pedido de impeachment, que será analisado, foi apresentado em agosto. Segundo dados da 'Gazeta Esportiva', o documento foi elaborado pelo "Movimento Reconstrução SCCP" e contou com a assinatura de 86 conselheiros.

A solicitação se baseia na investigação da Comissão de Ética do Corinthians sobre irregularidades no contrato de patrocínio do clube com a casa de apostas VaideBet. As autoridades apuram uma possível lavagem de dinheiro e repasses a 'laranjas' da empresa ao Timão durante o período da parceria.

A votação estava prevista para ocorrer no dia 2 de dezembro, mas Augusto Melo obteve uma liminar na justiça que impediu o pleito. O mecanismo judicial foi derrubado apenas dez dias depois, e os membros do conselho aguardaram o início do ano para remarcar a sessão.

O presidente do Corinthians foi eleito no final de 2023 e assumiu o comando do clube no ano passado. Seu mandato vai até 2026.

Mobilização da torcida

Neste sábado (18), a maior torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, publicou um comunicado em suas redes sociais apoiando Augusto Melo e convocando seus sócios a comparecerem ao Parque São Jorge para acompanhar a votação do impeachment.

Vale lembrar que a votação não será aberta aos torcedores e à imprensa, sendo restrita aos conselheiros na parte interna da sede social do clube alvinegro.