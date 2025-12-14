O futebol muitas vezes é cruel e prega peças aos torcedores e, por que não, aos jogadores. Há cerca de um mês, na mesma Neo Química Arena, o goleiro Hugo Souza era cortado da Seleção Brasileira após uma partida contra o Grêmio, em razão de uma lesão. Hoje, diante do Cruzeiro e de um dos maiores ídolos da história do Corinthians, fez história e abriu caminho para garantir uma vaga na final da Copa do Brasil.

Durante o tempo regulamentar, Hugo Souza tentou e conseguiu retardar uma possível reação do Cruzeiro ao realizar ao menos duas grandes defesas, uma delas decisiva em finalização de Matheus Pereira.

Precisando do resultado, o Cruzeiro buscou os gols necessários, mas o roteiro de cinema parecia querer levar a decisão para os pênaltis, cenário no qual Hugo Souza voltou a brilhar. O goleiro defendeu duas cobranças, de Gabigol e Walace, e garantiu a vaga do Corinthians na final da competição nacional.

O contexto ganha ainda mais relevância por colocar Hugo frente a frente com Cássio, para muitos o maior ídolo da história do Corinthians e dono de 32 defesas de pênaltis com a camisa alvinegra. Em entrevista recente, Hugo Souza chegou a afirmar que Cássio é o maior ídolo da história do clube.

— Não tive convívio com ele, mas, todas as vezes que o encontrei, foi o melhor contato possível. Sempre foi uma referência na posição. Estou em um lugar que vai ser dele durante a eternidade. Para mim, o maior ídolo da história do Clube — disse.

Hugo Souza na temporada:

54 jogos 49 gols sofridos 2.6 defesas por jogo 74% bolas defendidas 6 pênaltis defendidos (2 em disputas) 25 jogos sem sofrer gols Nota Sofascore 7.06

Hugo Souza pegou dois pênaltis contra o Cruzeiro (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Novo ídolo da Fiel?

Antes da bola rolar, o LANCE! conversou com torcedores nos arredores da Neo Química Arena e procurou saber quem eles escolheriam em uma eventual decisão por pênaltis: o atual goleiro Hugo Souza ou o ídolo Cássio.

Apesar da idolatria, os torcedores não titubearam. Hugo Souza é o nome da vez e carrega nas luvas a chance de também se tornar um ídolo do clube. Veja o vídeo abaixo.

Chances na Seleção Brasileira?

A grande atuação do goleiro volta a credenciá-lo como opção para a Seleção Brasileira. Até o momento, Hugo Souza disputou apenas uma partida com a amarelinha, na derrota para o Japão. Apesar do desempenho abaixo naquela ocasião, as boas atuações com a camisa do Corinthians reforçam a expectativa por uma nova convocação.

Hugo Souza vs Cruzeiro:

90 minutos jogados 2 gols sofridos 3 defesas 60% bolas defendidas 2 defesas em disputa de pênaltis Nota Sofascore 7.8

Agora, o técnico Carlo Ancelotti terá a oportunidade de observar o arqueiro em mais dois jogos decisivos, a final da Copa do Brasil, que pode ser contra Fluminense ou Vasco da Gama, e, quem sabe, entrar na onda da torcida corinthiana, que gritou ao fim da partida diante do Cruzeiro que Hugo Souza é o melhor goleiro do Brasil.

Hugo Souza pelo Corinthians: