Cicinho crava vencedor de clássico entre Corinthians x Palmeiras
Equipes se enfrentam neste domingo (8)
- Matéria
- Mais Notícias
Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Para o Derby, o ex-jogador Cicinho, ídolo do São Paulo, palpitou em uma vitória do Alviverde.
Edina Alves apita final da Supercopa Feminina entre Palmeiras e Corinthians
Futebol Feminino
Palmeiras x Corinthians feminino: onde assistir e escalações para final da Supercopa
Futebol Feminino
Gui Negão celebra fim de jejum pelo Corinthians e admite que se ‘cobrou bastante’ por gol
Corinthians
➡️ Ex-Palmeiras avalia possível chegada de Arias e dispara: 'Que não pare'
Durante o programa "Jogo Aberto", da última sexta-feira (6), o antigo lateral analisou o confronto entre as equipes de Dorival Júnior e Abel Ferreira. Sem pensar duas vezes, Cicinho cravou o placar de 3 a 1 para o Palmeiras no clássico.
Além do ex-jogador, os comentaristas, João Pedro Reis Sgarbi, Marco Aurélio Cunha, João Paulo Cappellanes, Ronaldo Giovanelli e Edu Dracena também palpitaram no clássico. A apresentadora Renata Fan fez questão de acompanhar os companheiros de programa e cravar um palpite.
João Pedro Reis Sgarbi: Corinthians 2 x 1 Palmeiras
Marco Aurélio Cunha: Corinthians 2 x 0 Palmeiras
João Paulo Cappellanes: Corinthians 1 x 1 Palmeiras
Cicinho: Corinthians 1 x 3 Palmeiras
Ronaldo Giovanelli: Corinthians 2 x 0 Palmeiras
Reneta Fan: Corinthians 2 x 2 Palmeiras
Edu Dracena: Corinthians 0 x 1 Palmeiras
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Corinthians x Palmeiras
O Derby paulista acontece neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Para a ocasião, o Timão chega a partida após uma derrota por 2 a 1 diante do Bahia, pela segunda rodada do Brasileirão. Pelo estadual, a equipe de Dorival Júnior ocupa a 4ª colocação.
Já o Palmeiras, vem de um resultado convincente sobre o Vitória por 5 a 1, pelo Brasileirão. No Paulistão, o time de Abel Ferreira ocupa a segunda colocação da tabela. Vale destacar, que este será o primeiro clássico entre as equipes em 2026.
🤑 Aposte em jogos do seu time! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias