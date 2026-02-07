Cicinho crava vencedor de clássico entre Corinthians x Palmeiras

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Para o Derby, o ex-jogador Cicinho, ídolo do São Paulo, palpitou em uma vitória do Alviverde.

Durante o programa "Jogo Aberto", da última sexta-feira (6), o antigo lateral analisou o confronto entre as equipes de Dorival Júnior e Abel Ferreira. Sem pensar duas vezes, Cicinho cravou o placar de 3 a 1 para o Palmeiras no clássico.

Além do ex-jogador, os comentaristas, João Pedro Reis Sgarbi, Marco Aurélio Cunha, João Paulo Cappellanes, Ronaldo Giovanelli e Edu Dracena também palpitaram no clássico. A apresentadora Renata Fan fez questão de acompanhar os companheiros de programa e cravar um palpite.

João Pedro Reis Sgarbi: Corinthians 2 x 1 Palmeiras

Marco Aurélio Cunha: Corinthians 2 x 0 Palmeiras

João Paulo Cappellanes: Corinthians 1 x 1 Palmeiras

Cicinho: Corinthians 1 x 3 Palmeiras

Ronaldo Giovanelli: Corinthians 2 x 0 Palmeiras

Reneta Fan: Corinthians 2 x 2 Palmeiras

Edu Dracena: Corinthians 0 x 1 Palmeiras

Corinthians x Palmeiras

O Derby paulista acontece neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Para a ocasião, o Timão chega a partida após uma derrota por 2 a 1 diante do Bahia, pela segunda rodada do Brasileirão. Pelo estadual, a equipe de Dorival Júnior ocupa a 4ª colocação.

Já o Palmeiras, vem de um resultado convincente sobre o Vitória por 5 a 1, pelo Brasileirão. No Paulistão, o time de Abel Ferreira ocupa a segunda colocação da tabela. Vale destacar, que este será o primeiro clássico entre as equipes em 2026.

