Torcedores celebram edição do Lance! nas bancas sobre o título do Corinthians: 'Para eternizar'

Os torcedores do Corinthians que passaram pelas bancas de jornal espalhadas por São Paulo nesta terça-feira (23), incluindo a capital e a Grande São Paulo, se depararam com um conteúdo que vai ajudar a marcar ainda mais o título da Copa do Brasil.

O LANCE! colocou em circulação uma revista-pôster que relembra e destaca as memórias do tetracampeonato do Timão na competição nacional, conquistado com a vitória sobre o Vasco, no domingo (21).

Uma das torcedoras que garantiu sua edição foi Elaine Ribeiro, de 46 anos, moradora da zona leste de São Paulo, que se define como "corinthiana fanática". Ela afirmou que, ao lado do filho, vai usar a revista-pôster para "eternizar" o momento.

— Bom, é corinthiana desde nascença, desde sempre, né? Meu saudoso pai, corinthiano roxo. E passou isso de família, e estamos de geração em geração. E o meu filho mais novo é muito fã, fanático do Corinthians, como eu também sou. E essa conquista foi, assim, em família e a primeira de muitas que virão junto com o meu filho. Foi emocionante. E ver a alegria dele e a alegria do nosso time, né?! E aí o revista-pôster só vem para eternizar esse momento, que vai ficar guardado lá no nosso quarto, com certeza — disse Elaine.

Luciano Costa Gonçalves, de 49 anos, também conseguiu seu exemplar. Torcedor do Timão, ele relembrou títulos de outras épocas por meio do LANCE! e se emocionou ao falar da conquista do Corinthians.

— Desde que eu me conheço como consumidor de futebol, por ser corinthiano, todos os pôsteres que eu tenho, por incrível que pareça, a maioria é do LANCE! — disse Luciano.

— Falar de Corinthians sempre é emocionante. Eu me emociono sempre. O Corinthians é isso que você vê: um time endividado, devendo, com transfer ban, que não investiu nada. É só saber quem é o Corinthians para sentir isso. Isso é emocionante, eu me emociono. O Corinthians é uma paixão. Então, tenho certeza de que a gente vai conseguir um bom campeonato no ano que vem — completou.

Luciano se emocionou ao falar do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/LANCE!)

Corinthians campeão da Copa do Brasil

Após empate sem gols em Itaquera, o Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, e conquistou o quarto título da Copa do Brasil de sua história, além do segundo na temporada, que já havia contado com a conquista do Campeonato Paulista diante do maior rival.

O título garantiu vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 e uma premiação total de R$ 97,791 milhões, somadas as cotas das fases anteriores da competição. No caminho até a taça, a equipe comandada por Dorival Júnior eliminou Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro.