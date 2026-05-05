A delegação do Corinthians chegou a Bogotá, na Colômbia, para o confronto diante do Santa Fe, que acontece nesta quarta-feira (6), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio El Campín, pela Libertadores. Para a partida, o técnico Fernando Diniz ganhou um desfalque.

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O volante Allan não viajou e não estará em campo. Por conta da altitude de 2.600 metros acima do nível do mar e de uma condição genética chamada traço falcêmico, o departamento médico do clube decidiu não levar o atleta. A informação, assim como os relacionados, foi publicado pelo "Ge".

Além de Allan, o zagueiro João Pedro (dores na região do púbis) e Charles (lesão no calcanhar direito) seguem em tratamento no departamento médico do Corinthians.

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O atacante Memphis Depay ainda está em fase de transição física e não viajou para a partida. O mesmo ocorre com Vitinho, que foi baixa de última hora após sentir dores no quadril direito e também está fora da lista de relacionados para o confronto.

Sem Allan, veja abaixo os relacionados do Corinthians:

Goleiros: Hugo Souza, Kauê e Felipe Longo; Laterais: Matheuzinho, Pedro Milans, Matheus Bidu e Fabrizio Angileri; Zagueiros: Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Iago Machado e André Ramalho; Meio-campistas: Raniele, Matheus Pereira, Carrillo, André, Garro, Breno Bidon e Zakaria Labyad; Atacantes: Gui Negão, Yuri Alberto, Dieguinho, Jesse Lingard, Pedro Raul e Kaio César;

Allan não viajou para Colômbia (Foto: Douglas Moreti/Agência Corinthians)

Corinthians pode garantir vaga na próxima fase

Em caso de vitória, o Timão alcançaria 12 pontos e abriria uma vantagem inalcançável para os concorrentes diretos do grupo. Com apenas mais seis pontos em disputa, Santa Fe e Peñarol, que hoje somam um ponto cada, não teriam mais chances de alcançar a equipe alvinegra.

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Se o confronto terminar empatado, o Corinthians chegaria a 10 pontos e ainda assim poderia confirmar a vaga antecipada. Para isso, precisaria torcer por um tropeço do Peñarol diante do Platense.

Por outro lado, uma derrota adia a definição. O Santa Fe subiria para quatro pontos, enquanto o Corinthians permaneceria com nove. A diferença cairia para cinco pontos, mantendo a disputa aberta nas duas rodadas finais.

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