Santa Fe e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia. O confronto, válido pela quarta rodada da Libertadores, terá transmissão da TV Globo e Paramount. ➡️Clique para assistir no Paramount

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O Corinthians lidera o Grupo E da Copa Libertadores da América 2026 com campanha perfeita até aqui. Em três jogos, soma nove pontos, com três vitórias, zero empates e zero derrotas. O time marcou seis gols e ainda não foi vazado, resultando em saldo positivo de seis e aproveitamento de 100%.

Ficha do jogo SAN COR 4ª Rodada Libertadores Data e Hora Quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília) Local El Campín, em Bogotá, na Colômbia Árbitro Kevin Ortega (PER) Assistentes Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER) Var Carlos Orbe (EQU) Onde assistir

Na segunda colocação aparece o Platense, com seis pontos conquistados em três partidas. A equipe tem duas vitórias e uma derrota, além de quatro gols marcados e quatro sofridos, mantendo saldo zerado. O desempenho garante, por ora, posição dentro da zona de classificação para a próxima fase.

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Fechando a tabela, Independiente Santa Fe e Peñarol somam apenas um ponto cada após três rodadas. Ambos têm campanhas idênticas, com zero vitórias, um empate e duas derrotas, além de dois gols marcados e cinco sofridos, o que resulta em saldo negativo de três e aproveitamento de 11%.

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians pode garantir vaga na próxima fase

Em caso de vitória, o Timão alcançaria 12 pontos e abriria uma vantagem inalcançável para os concorrentes diretos do grupo. Com apenas mais seis pontos em disputa, Santa Fe e Peñarol, que hoje somam um ponto cada, não teriam mais chances de alcançar a equipe alvinegra.

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Se o confronto terminar empatado, o Corinthians chegaria a 10 pontos e ainda assim poderia confirmar a vaga antecipada. Para isso, precisaria torcer por um tropeço do Peñarol diante do Platense.

Por outro lado, uma derrota adia a definição. O Santa Fe subiria para quatro pontos, enquanto o Corinthians permaneceria com nove. A diferença cairia para cinco pontos, mantendo a disputa aberta nas duas rodadas finais.

Confira as informações do jogo entre Santa Fe x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

SANTA FE X SANTA FE

Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: El Campín, em Bogotá, na Colômbia

📺 Onde assistir: TV Globo e Paramount

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Kevin Ortega (PER)

🚩 Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)

🖥️ VAR: Carlos Orbe (EQU)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard e Yuri Alberto. (Técnico: Fernando Diniz)

SANTA FE: Mosquera, Helibelton Palacios, Olivera, Moreno e Mafla; Torres, Toscano e Fernandez; Luís Palacios, Rodallega e Fagundez. (Técnico: Pablo Repetto)

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