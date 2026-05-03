Com mudanças, Diniz define escalação do Corinthians para enfrentar o Mirassol
Treinador tem desfalques para o confronto deste domingo (3)
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O Corinthians está escalado para a partida deste domingo (3), às 20h30, contra o Mirassol, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado no Estádio Maião, no interior de São Paulo.
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Para a partida, o Corinthians terá quatro desfalques por suspensão: o zagueiro Gustavo Henrique, o lateral-direito Matheuzinho e os meio-campistas André e André Carrillo. Além deles, o zagueiro João Pedro (dores na região do púbis) e Charles (lesão no calcanhar direito) seguem em tratamento no departamento médico.
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O atacante Memphis Depay ainda está em fase de transição física e não viajou para a partida. O mesmo ocorre com Vitinho, que foi baixa de última hora após sentir dores no quadril direito e também está fora da lista de relacionados para o confronto.
Assim, o Corinthians vai campo com: Hugo Souza; Raniele, Gabriel Paulista, André Ramalho e Matheus Bidu; Allan, Matheus Pereira, Breno Bidon e Garro; Lingard e Yuri Alberto.
Situação do Corinthians no Brasileirão
Com a situação bem encaminhada na Libertadores, o Corinthians vira a chave e passa a focar no Campeonato Brasileiro, competição em que a equipe do Parque São Jorge ainda busca dias mais consistentes e melhores resultados.
Já o Leão vive cenário semelhante ao do time alvinegro: segue vivo na Libertadores e busca somar pontos no Brasileirão.
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O Corinthians viveu momentos de instabilidade no Campeonato Brasileiro e acumulou nove partidas sem vencer. Após a chegada de Fernando Diniz, a equipe apresentou evolução, mas ainda demorou para conquistar o primeiro triunfo na competição: empatou com Palmeiras e Vitória e só voltou a vencer no terceiro jogo, diante do Vasco.
O Timão soma 15 pontos no Brasileirão após 13 partidas disputadas, com três vitórias, seis empates e quatro derrotas. No total, marcou nove gols e sofreu 11, com saldo negativo de -2 e aproveitamento de 38% na competição.
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