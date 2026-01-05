Corinthians encaminha rescisão e projeta economia com saída de Fagner

O Corinthians acertou a rescisão de contrato com o lateral-direito Fagner, que ainda tinha vínculo com o clube e disputou a temporada de 2025 emprestado ao Cruzeiro. A expectativa é que o jogador assine em definitivo com o clube mineiro.

No último ano, o Corinthians arcou com 45% do salário do defensor durante sua passagem pelo Cabuloso. Com o fim do vínculo, a tendência é que o Timão economize cerca de R$ 8 milhões com a saída antecipada. A informação foi divulgada inicialmente pela "CNN".

Aos 36 anos, Fagner alternou a titularidade com William ao longo de 2025. No entanto, durante a partida contra o CRB, no dia 30 de agosto, sofreu uma fratura na fíbula da perna direita, o que comprometeu sua sequência e atrasou o retorno aos gramados.

Novo técnico do Cruzeiro, Tite aprecia o estilo de jogo do lateral-direito e pretende contar com Fagner em 2026. Os dois trabalharam juntos no Corinthians entre 2015 e 2016, período em que o jogador chegou a ser convocado para a disputa da Copa do Mundo de 2018, pela Seleção Brasileira.

Multicampeão pelo Corinthians, Fagner conquistou dois títulos brasileiros e três Campeonatos Paulistas, além de somar 563 partidas com a camisa alvinegra. Pelo Cruzeiro, disputou 17 jogos e deu uma assistência.

O contrato do lateral com o Timão era válido até o final de 2026.

Fagner pelo Corinthians

563 jogos (529 titular) 12 gols 56 assistências 1.4 passes decisivos por jogo 75 grandes chances criadas 1.2 cruzamentos certos por jogo 30% de eficiência nos cruzamentos 2.3 passes longos certos por jogo 41% de acerto no passe longo 5.0 duelos ganhos por jogo 57% de eficiência nos duelos 4.5 bolas recuperadas por jogo 2.3 desarmes por jogo 1.1 faltas por jogo 140 cartões amarelos 3 cartões vermelhos Nota Sofascore 7.11