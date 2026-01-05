menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians encaminha rescisão e projeta economia com saída de Fagner

Clube alvinegro avança em acordo para encerrar vínculo com o lateral-direito

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 05/01/2026
12:08
Lateral Fagner, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Lateral Fagner estava emprestado ao Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
O Corinthians acertou a rescisão de contrato com o lateral-direito Fagner, que ainda tinha vínculo com o clube e disputou a temporada de 2025 emprestado ao Cruzeiro. A expectativa é que o jogador assine em definitivo com o clube mineiro.

No último ano, o Corinthians arcou com 45% do salário do defensor durante sua passagem pelo Cabuloso. Com o fim do vínculo, a tendência é que o Timão economize cerca de R$ 8 milhões com a saída antecipada. A informação foi divulgada inicialmente pela "CNN".

Aos 36 anos, Fagner alternou a titularidade com William ao longo de 2025. No entanto, durante a partida contra o CRB, no dia 30 de agosto, sofreu uma fratura na fíbula da perna direita, o que comprometeu sua sequência e atrasou o retorno aos gramados.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Novo técnico do Cruzeiro, Tite aprecia o estilo de jogo do lateral-direito e pretende contar com Fagner em 2026. Os dois trabalharam juntos no Corinthians entre 2015 e 2016, período em que o jogador chegou a ser convocado para a disputa da Copa do Mundo de 2018, pela Seleção Brasileira.

Multicampeão pelo Corinthians, Fagner conquistou dois títulos brasileiros e três Campeonatos Paulistas, além de somar 563 partidas com a camisa alvinegra. Pelo Cruzeiro, disputou 17 jogos e deu uma assistência.

O contrato do lateral com o Timão era válido até o final de 2026.

Fagner pelo Corinthians

  1. 563 jogos (529 titular)
  2. 12 gols
  3. 56 assistências
  4. 1.4 passes decisivos por jogo
  5. 75 grandes chances criadas
  6. 1.2 cruzamentos certos por jogo
  7. 30% de eficiência nos cruzamentos
  8. 2.3 passes longos certos por jogo
  9. 41% de acerto no passe longo
  10. 5.0 duelos ganhos por jogo
  11. 57% de eficiência nos duelos
  12. 4.5 bolas recuperadas por jogo
  13. 2.3 desarmes por jogo
  14. 1.1 faltas por jogo
  15. 140 cartões amarelos
  16. 3 cartões vermelhos
  17. Nota Sofascore 7.11
Fagner deixou o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)
Fagner deixou o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

