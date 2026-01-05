Corinthians encaminha rescisão e projeta economia com saída de Fagner
Clube alvinegro avança em acordo para encerrar vínculo com o lateral-direito
O Corinthians acertou a rescisão de contrato com o lateral-direito Fagner, que ainda tinha vínculo com o clube e disputou a temporada de 2025 emprestado ao Cruzeiro. A expectativa é que o jogador assine em definitivo com o clube mineiro.
No último ano, o Corinthians arcou com 45% do salário do defensor durante sua passagem pelo Cabuloso. Com o fim do vínculo, a tendência é que o Timão economize cerca de R$ 8 milhões com a saída antecipada. A informação foi divulgada inicialmente pela "CNN".
Aos 36 anos, Fagner alternou a titularidade com William ao longo de 2025. No entanto, durante a partida contra o CRB, no dia 30 de agosto, sofreu uma fratura na fíbula da perna direita, o que comprometeu sua sequência e atrasou o retorno aos gramados.
Novo técnico do Cruzeiro, Tite aprecia o estilo de jogo do lateral-direito e pretende contar com Fagner em 2026. Os dois trabalharam juntos no Corinthians entre 2015 e 2016, período em que o jogador chegou a ser convocado para a disputa da Copa do Mundo de 2018, pela Seleção Brasileira.
Multicampeão pelo Corinthians, Fagner conquistou dois títulos brasileiros e três Campeonatos Paulistas, além de somar 563 partidas com a camisa alvinegra. Pelo Cruzeiro, disputou 17 jogos e deu uma assistência.
O contrato do lateral com o Timão era válido até o final de 2026.
Fagner pelo Corinthians
- 563 jogos (529 titular)
- 12 gols
- 56 assistências
- 1.4 passes decisivos por jogo
- 75 grandes chances criadas
- 1.2 cruzamentos certos por jogo
- 30% de eficiência nos cruzamentos
- 2.3 passes longos certos por jogo
- 41% de acerto no passe longo
- 5.0 duelos ganhos por jogo
- 57% de eficiência nos duelos
- 4.5 bolas recuperadas por jogo
- 2.3 desarmes por jogo
- 1.1 faltas por jogo
- 140 cartões amarelos
- 3 cartões vermelhos
- Nota Sofascore 7.11
