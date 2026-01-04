Atlético-MG entra na disputa e complica negociação do Corinthians por Maycon
Galo apresenta proposta ao Shakhtar nos mesmos moldes do Corinthians, mas com contrato mais longo
- Matéria
- Mais Notícias
O Atlético Mineiro tenta atravessar a negociação do Corinthians com o Shakhtar Donetsk por Maycon. O clube fez uma proposta pelo volante nos mesmos termos acordados entre os ucranianos e paulistas, mas com um ano a mais de contrato.
Relacionadas
- Corinthians
Corinthians se reapresenta com velho problema e acende alerta para o início do Paulistão
Corinthians04/01/2026
- Corinthians
Corinthians enfrenta impasse para manter Maycon em definitivo
Corinthians04/01/2026
- Futebol Nacional
Vitórias de Corinthians, Vasco, Cruzeiro e goleada do Bahia; veja os resultados do dia na Copinha
Futebol Nacional03/01/2026
Corinthians enfrenta impasse para manter Maycon em definitivo
O Corinthians alinhou um acordo com os europeus para contratar Maycon em definitivo, sem custos, mantendo 50% dos direitos federativos com o Shakhtar Donetsk. O principal impasse para a concretização da negociação está no tempo de contrato: o clube ucraniano exige vínculo de três anos.
A informação foi noticiada pelo 'ge.globo' e confirmada pelo Lance!. O Corinthians saber sobre o interesse dos mineiros. As negociações estão sendo conduzidas por Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Timão. Maycon terminou a temporada em alta com Dorival Júnior e foi capitão do clube alvinegro na conquista da Copa do Brasil.
Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
O atleta defende o Corinthians desde 2022, emprestado pelo clube da Ucrânia em três oportunidades. Maycon quer seguir no Timão, mas sem um contrato curto. A contratação em definitivo seria sem custos ao clube alvinegro.
O país europeu vive um conflito armado com a Rússia desde 2022, e por isso, a Fifa instaurou uma regra em que os jogadores possam romper o contrato unilateralmente com equipes das regiões envolvidas na guerra.
O Timão deve 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões) aos ucranianos, mas a pendência financeira será tratada de forma separada da negociação. O Corinthians se reapresentou oficialmente neste sábado (3), no CT Dr. Joaquim Grava. Maycon não participou do treinamento. Em nota oficial, o Corinthians admitiu que negocia a renovação do volante com o clube alvinegro.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias