Gaviões da Fiel perde título por um décimo; Dragões da Real fica na cola

A Gaviões da Fiel conquistou o segundo lugar no Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. A apuração ocorreu nesta terça-feira (17) no Sambódromo do Anhembi. A escola somou 269,7 pontos, apenas um décimo a menos que a campeã Mocidade Alegre, que obteve 269,8 pontos.

continua após a publicidade

A agremiação, vinculada à torcida organizada do Corinthians, apresentou o enredo "Vozes Ancestrais para um Novo Amanhã", trazendo uma homenagem aos povos indígenas e uma mensagem sobre preservação ambiental para o Carnaval. A apresentação aconteceu durante a segunda noite de desfiles do Grupo Especial paulistano.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Classificação:

1º) Mocidade Alegre: 269,8 pontos

2º) Gaviões da Fiel: 269,7 pontos

3º) Dragões da Real: 269,6 pontos

4º) Acadêmicos do Tatuapé: 269,5 pontos

5º) Barroca Zona Sul: 269,4 pontos

6º) Tom Maior: 269,4 pontos

7º) Estrela do Terceiro Milênio: 269,1 pontos

8º) Mocidade Unida da Mooca: 269 pontos

continua após a publicidade

Como foi o desfile da Gaviões da Fiel?

O desfile abordou a relação entre os povos originários e a natureza, estabelecendo um contraste com a destruição ambiental causada ao longo do tempo. A escola completou sua apresentação em 1 hora e 3 minutos, dentro do tempo regulamentar estabelecido.

Sabrina Sato desfilou à frente da bateria, enquanto a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, participou como destaque em um dos carros alegóricos.

continua após a publicidade

Sabrina Sato desfila pela Gaviões da Fiel (Foto: Woody Henrique /Liga-SP)

Um elemento visual significativo foi a representação da floresta em tons de azul, respeitando a tradição da escola de não utilizar a cor verde em seus desfiles, para não fazer alusão ao Palmeiras.

➡️ Europeus se mobilizam com Vini Jr, que sai de campo após acusação de racismo

Presidente lamenta "derrota"

Alexandre Domênico, presidente da Gaviões, conhecido como Alê, comentou o resultado em entrevista à TV Globo.

- Não era o que estávamos esperando, mas estamos muito felizes se tratando de Corinthians realmente é passo a passo, é sofrimento. Estamos vindo do quarto lugar, terceiro lugar e agora segundo lugar. Então, no ano que vem, todo mundo espera o nosso título - declarou.

A escola de samba, que tem origem na torcida organizada do Sport Club Corinthians Paulista, mantém forte ligação com o clube de futebol.

➡️ Veja como foi o desfile da Dragões da Real, escola ligada à torcida do São Paulo