Em ano de eleição, o cenário político do Corinthians segue agitado. O nome da conselheira vitalícia Miriam Athie passou a ser citado como possível candidata à presidência do clube. Em meio às especulações, a advogada afirma que considera a possibilidade uma honra, mas evita confirmar a candidatura por enquanto.

— Há muita especulação com relação ao meu nome para que eu possa ser a presidente do Corinthians. Para mim seria uma honra, porque eu seria a segunda mulher. A primeira foi Marlene Matheus. Seria muito bom se eu pudesse ser, mas não significa que eu serei — disse Miriam Athie em entrevista ao Lance!.

O cenário interno do Corinthians segue em processo de reorganização. A atual gestão é liderada por Osmar Stabile, que assumiu após o impeachment de Augusto Melo, aprovado pelo Conselho Deliberativo em meio a questionamentos administrativos e desgaste político.

O mandato vigente vai até o fim de 2026 e permite reeleição, conforme previsto no estatuto. Nos bastidores, diferentes grupos se movimentam para consolidar nomes e alianças com antecedência.

— Primeiro, depende de uma série de fatores. Há muitos candidatos potenciais no Corinthians. Mas, se o meu nome estiver lá para ser aprovado e Deus me der essa honra de poder presidir o Corinthians, eu o farei com muita galhardia e autoridade, porque a gente precisa mudar o Corinthians de vez — afirmou.

Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)

Pelas normas do clube, apenas conselheiros vitalícios ou membros eleitos para o Conselho Deliberativo em pelo menos duas ocasiões podem disputar a presidência. O estatuto também exige que o candidato não tenha condenações criminais definitivas nos últimos oito anos.

Sem anunciar pré-candidatura, Miriam adota discurso cauteloso e reforça que qualquer eventual projeto dependerá de diálogo político e composição de grupo.

— Se um dia eu me tornasse a segunda presidente mulher da história do Corinthians, seria consequência de muito diálogo, construção e responsabilidade —pontuou.

Além da discussão sobre gestão institucional, Miriam tem colocado a representatividade feminina como pauta central de sua atuação. Dos cerca de 300 integrantes do Conselho, sendo aproximadamente 200 trienais e 100 vitalícios, apenas 13 são mulheres, o que representa aproximadamente 4% do total.

— O que me move é a pauta da representatividade. É um número que mostra o quanto ainda precisamos avançar na participação feminina dentro do esporte e, principalmente, em cargos de decisão — conclui.

