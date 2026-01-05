Corinthians mira jogadores livres enquanto tenta derrubar transfer ban

A primeira janela de transferências de 2026 começa nesta segunda-feira (5) e terá duração até o dia 3 de março. O Corinthians corre contra o tempo para derrubar o transfer ban e se movimentar no Mercado da Bola.

O Timão segue impedido de inscrever novos atletas em razão de duas punições: uma da Fifa e outra da CBF. A primeira vigora desde agosto do ano passado, por uma pendência de R$ 40 milhões relacionada à compra de Félix Torres junto ao Santos Laguna, em janeiro de 2024.

O clube também está proibido de realizar contratações em razão de atraso de pagamento no CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas), mecanismo da CBF para a renegociação de dívidas. O principal credor do Corinthians no plano é o Cuiabá, que tem a receber cerca de R$ 18 milhões pela contratação de Raniele, também em 2024.

O clube alvinegro se mobiliza para quitar as dívidas ainda neste mês e, assim, liberar o caminho para ir ao mercado. Para isso, pretende utilizar parte da premiação pelo título da Copa do Brasil e recorrer a um empréstimo, que já está em análise internamente.

Na última semana, o clube se deparou com um novo empecilho. A Caixa Econômica Federal reteve cerca de 50% do valor da premiação da Copa do Brasil, estimada em R$ 69 milhões. A retenção ocorre em razão de um acordo firmado ainda na gestão de Augusto Melo para o pagamento da dívida do estádio, que prevê a cessão de receitas presentes e futuras, como valores de premiações, a fim de evitar inadimplência.

Osmar Stabile falou sobre estratégia de mercado do Timão no mercado (Foto: Peter Leone/Gazeta Press)

Perfil de reforços para o Corinthians

Quando foi contratado, em abril do ano passado, Dorival Júnior pediu quatro reforços. Ao longo de seu trabalho, apenas Vitinho foi contratado. Por isso, mesmo com o transfer ban, a diretoria segue monitorando o mercado, com prioridade para jogadores que possam chegar sem custos.

- Hoje, o Corinthians não tem verba financeira para contratar jogadores e, caso venha novos reforços, será em moldes semelhantes ao Angileri e Vitinho (jogadores em fim de contrato e/ou sem custos de aquisição) (...) Temos 5 competições em 2026 e pretendemos competir em todas. Dentro da nossa realidade, iremos trazer reforços pontuais e baratos- disse Osmar Stabile, presidente do Timão, no Podcast "UlissesTV"