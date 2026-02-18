Substituto de Yuri Alberto? 84% dos gols de Memphis pelo Corinthians foram dentro da área

O técnico Dorival Júnior vive momentos difíceis para montar a equipe por conta das lesões no Corinthians. Nesta semana, o treinador ganhou uma grande dor de cabeça: perdeu Yuri Alberto, camisa 9 e titular absoluto do time.

Entre as opções à disposição do clube, Pedro Raul e Gui Negão surgem como favoritos por serem centroavantes de ofício. No entanto, o comandante corintiano pode contar com uma alternativa diferente, e que envolve um jogador titular: Memphis Depay.

A possibilidade de utilizar Memphis como referência ofensiva é respaldada pelos números. Dos 19 gols marcados com a camisa do Corinthians, 16 foram dentro da área (84%) e apenas três de fora, posição em que o camisa 10 costuma atuar como segundo atacante.

Essa característica fica evidente inclusive em partidas decisivas. Contra o Cruzeiro, na semifinal da Copa do Brasil, no Mineirão, Memphis marcou o gol da vitória por 1 a 0. Na final contra o Vasco, no Maracanã, também foi decisivo: dentro da pequena área, completou para o gol após passe de Yuri Alberto e garantiu o título.

Caso essa mudança se confirme, Dorival Júnior terá de encontrar um novo companheiro para Memphis Depay. Uma possibilidade é atuar com dois jogadores abertos pelos lados, como Kaio César e Vitinho.

Outra alternativa é manter a estrutura atual, com Memphis centralizado e um segundo atacante se aproximando. Rodrigo Garro, que vem ganhando mais minutos em campo, é uma das possibilidades, atuando mais avançado e próximo da área.

Detalhes dos gols de Memphis pelo Corinthians

19 gols 16 gols de dentro da área 3 gols de fora da área 15 gols com a perna direita 2 gols com a perna esquerda 2 gols de cabeça

O que vem pela frente?

O Corinthians vai enfrentar a Portuguesa nas quartas de final do Campeonato Paulista. Na primeira fase do estadual, o time comandado por Dorival Júnior encerrou a campanha na quinta colocação, com 14 pontos em oito jogos: quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe marcou 10 gols e sofreu seis.

A Portuguesa, que terminou a fase inicial uma posição acima, somou 15 pontos, com cinco vitórias e três derrotas, além de 11 gols marcados e sete sofridos.

Memphis Dapay em Cruzeiro x Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Araceli Souza/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Por ter feito campanha inferior, o Corinthians será visitante no confronto. A tendência é que a Lusa mande a partida no Estádio do Canindé, na cidade de São Paulo, com data e horário a serem confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Antes do confronto, o Timão visita o Athletico-PR, em jogo atrasado pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja abaixo os jogos:

Athletico-PR x SCCP - 19/02 – 19:30 – Brasileirão

Portuguesa x SCCP - 22/02 – 20h30 – Paulistão

Cruzeiro x SCCP - 25/02 – 20:00 – Brasileirão

SCCP x Coritiba - 11/03 – 21:30 – Brasileirão

Santos x SCCP - 15/03 – 16:00 – Brasileirão

Chapecoense x SCCP - 19/03 – 21:30 – Brasileirão

SCCP x Flamengo - 22/03 – 20:30 – Brasileirão

