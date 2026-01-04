Marcelo Paz exalta clima do Corinthians em primeiros dias de trabalho

Marcelo Paz iniciou sua trajetória no Corinthians. Contratado no dia 27 de dezembro para substituir Fabinho Soldado, o novo executivo de futebol do Timão teve o primeiro contato com os jogadores neste fim de semana, após a reapresentação do grupo.

Marcelo Paz terá a missão de ser o homem forte no CT Dr. Joaquim Grava, assim como seu antecessor, Fabinho Soldado, que foi muito elogiado por jogadores e membros da comissão técnica. O novo dirigente destacou o bom ambiente do elenco, que conquistou o título da Copa do Brasil no fim do último ano.

- É importante ter o retorno já agora após o título da Copa do Brasil. À tarde, tivemos uma apresentação junto ao grupo de jogadores. Encontrei um grupo motivado, feliz, sorridente e focado, sabendo dos objetivos do clube para a temporada, de que em cada jogo temos que dar o nosso melhor para alegrar nossa torcida e dar orgulho para quem acompanha o Corinthians. O primeiro dia para mim foi muito proveitoso. Estaremos aqui todos os dias dando o nosso melhor com os profissionais qualificados que têm no CT, sempre pelo bem do Coringão - disse o dirigente.

Marcelo Paz se encontrou com os jogadores do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Missão no Corinthians

Marcelo Paz enfrenta limitações para atuar no mercado de transferências. O Corinthians ainda cumpre dois transfer bans. Internamente, a avaliação é de que, uma vez resolvidas as pendências, o clube precisará adotar uma estratégia cautelosa na janela, com foco em jogadores sem contrato ou em oportunidades de empréstimo.

Atualmente, o dirigente está à frente das negociações para a permanência de Maycon e Fabrizio Angileri. O Corinthians negocia a contratação em definitivo do volante junto ao Shakhtar Donetsk; um acordo chegou a ser costurado, mas esbarrou no tempo de contrato. Já o vínculo com o lateral-esquerdo terminou no dia 31 de dezembro, e as partes ainda negociam uma renovação.