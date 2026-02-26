Após empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, em Minas Gerais, pelo Brasileirão, o Corinthians voltou seu foco para a reta final do Paulistão. Na manhã desta quinta-feira (26), no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco do iniciou a preparação para enfrentar o Novorizontino, adversário da semifinal do Estadual, em partida que acontecerá no sábado (28), às 20h30 (de Brasília), fora de casa.

A delegação retornou durante a madrugada e dormiu no CT para otimizar os trabalhos. Os atletas que jogaram mais de 45 minutos contra o Cruzeiro, como já é de costume, realizaram uma atividade regenerativa na parte interna do local.

Os jogadores que tiveram baixa minutagem ou não jogaram no empate contra o time mineiro abriram o dia com uma ativação na academia. No gramado, após o aquecimento, a comissão técnica aplicou um exercício de posse de bola e um jogo de enfrentamento em campo reduzido. Cobranças de pênaltis também foram trabalhadas na parte final do treino.

O Timão encerra a preparação para enfrentar o Novorizontino na tarde desta sexta-feira (27), no CT Dr. Joaquim Grava. A semifinal do Paulistão será realizada em jogo único no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte-SP.

