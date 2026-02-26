menu hamburguer
Corinthians

Após empate em BH, Corinthians retorna aos treinos de olho na semifinal do Paulistão

Elenco do Timão se reapresentou nesta quinta-feira (26) após empate com o Cruzeiro

São Paulo (SP)
Dia 26/02/2026
15:46
Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Após empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, em Minas Gerais, pelo Brasileirão, o Corinthians voltou seu foco para a reta final do Paulistão. Na manhã desta quinta-feira (26), no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco do iniciou a preparação para enfrentar o Novorizontino, adversário da semifinal do Estadual, em partida que acontecerá no sábado (28), às 20h30 (de Brasília), fora de casa.

➡️ Dorival sinaliza que Memphis pode fazer nova função no time do Corinthians

A delegação retornou durante a madrugada e dormiu no CT para otimizar os trabalhos. Os atletas que jogaram mais de 45 minutos contra o Cruzeiro, como já é de costume, realizaram uma atividade regenerativa na parte interna do local.

Os jogadores que tiveram baixa minutagem ou não jogaram no empate contra o time mineiro abriram o dia com uma ativação na academia. No gramado, após o aquecimento, a comissão técnica aplicou um exercício de posse de bola e um jogo de enfrentamento em campo reduzido. Cobranças de pênaltis também foram trabalhadas na parte final do treino.

O Timão encerra a preparação para enfrentar o Novorizontino na tarde desta sexta-feira (27), no CT Dr. Joaquim Grava. A semifinal do Paulistão será realizada em jogo único no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte-SP.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

+ Aposte na vitória do Corinthians sobre o Novorizontino pelo Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Cruzeiro e Corinthians empataram por 1 a 1 pelo Brasileirão (Foto: Clayton Carvalho Fernandes/Pera Photo Press/Gazeta Press) <br><br>
