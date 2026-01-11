De saída, Romero é homenageado pelo Corinthians antes de duelo contra a Ponte Preta
Camisa 11 deixa o clube após mais de 300 jogos
O atacante Romero recebeu uma homenagem do Corinthians antes de a bola rolar no confronto diante da Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista. O jogador está deixando o clube ao término do contrato, no final de 2025.
Ao lado de familiares, das taças conquistadas pelo clube, do presidente Osmar Stabile e dos torcedores, o jogador foi aplaudido pela Neo Química Arena e discursou.
— Fiel, quero agradecer a vocês por tudo. Cheguei como menino e saio como homem de família. Vocês foram muito importantes não só para mim, mas para minha família também. Passamos por momentos bons e ruins, mas eu nunca vou esquecer de vocês e do Corinthians — disse o jogador.
— Vou levar o Corinthians para sempre na minha história. Desejo sucesso a vocês. O Corinthians é muito grande e merece tudo de bom. Tenho certeza que, com vocês apoiando, do lado do time, não tem como não estar no caminho certo. Muito obrigado por tudo e vai Corinthians — completou.
Números pelo Corinthians
Ángel Romero encerrou a temporada de 2025 com participação frequente no Corinthians. Foram 53 jogos disputados, sendo 26 como titular, com cinco gols marcados e três assistências. O atacante precisou de 311 minutos para participar diretamente de um gol. Em média, teve 0.9 finalizações por partida, 0.4 passes decisivos, 0.5 dribles certos, 2.8 duelos ganhos e sofreu 1.2 faltas por jogo. O desempenho ao longo do ano resultou em nota 6.75 no Sofascore.
No recorte geral pelo Corinthians, Romero soma 363 jogos (oficiais), com 244 como titular, além de 62 gols e 30 assistências. Ao longo da trajetória, o paraguaio registra média de 238 minutos para participar de um gol. Em campo, ajudou o clube a conquistar títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro de 2015 e 2017, o Campeonato Paulista de 2017, 2018, 2019 e 2025, além da Copa do Brasil de 2025.
Obrigado, Romero! 🇵🇾— Corinthians (@Corinthians) January 11, 2026
Nosso ex-camisa 1️⃣1️⃣ recebeu a sua homenagem de despedida na Neo Química Arena! 🫶🏽
Com 377 jogos, 67 gols e seis títulos, Romero é o estrangeiro que mais jogou e com mais gols anotados pelo Timão. 🏴🏳️
Valeu demais! 👊🏽 #ObrigadoRomero#SCCPxPON… pic.twitter.com/hkwfSqSVII
